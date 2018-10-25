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Bloomberg узнал о планах SpaceX взять кредит на $500 млн

SpaceX Илона Маска планирует взять кредит на сумму $500 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника. Goldman Sachs Group на этой неделе провела переговоры с потенциальными инвесторами, рассказали источники.

Представители SpaceХ и Goldman Sachs не комментируют данную информацию.

Как отмечает агентство, Маск является гендиректором и крупнейшем акционером SpaceX, основанной в 2002 г. По оценке Bloomberg, сейчас капитализация компании составляет около $28 млрд. Стоимость SpaceX выросла благодаря успешным запускам ракеты-носителя Falcon, первая ступень которой благополучно возвращается на землю, что существенно снижает расходы на запуск.

Всего компания осуществила более 50 успешных запусков Falcon 9. Как пишет Reuters, SpaceX подписала контракты на миллиарды долларов, в том числе с NASA и минобороны США.

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