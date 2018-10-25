Bloomberg узнал о планах SpaceX взять кредит на $500 млн

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении соучредителя и гендиректора производителей российских компьютеров и серверов DEPO Computers (ООО «Депо Электроникс») Алексея Ирисова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» без указания источников.
Согласно карточке заседания на сайте Тверского районного суда, на которую также ссылается «Коммерсантъ», в пятницу, 26 октября, состоится суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Ирисова. В карточке указана та же статья, о которой пишет издание, – часть 4 статьи 159.
Бизнесмен задержан, пишет издание. По предварительным данным, правоохранительные органы подозревают гендиректора в хищении средств при исполнении одного из контрактов, добавляет «Коммерсантъ».
Вице-президент DEPO Computers Виктор Урусов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что узнал о якобы возбужденном уголовном деле из прессы. «Компания работает в обычном режиме», – заверил он. На вопрос, поступали ли в DEPO Computers запросы со стороны правоохранительных органов, он ответил «не поступали» и повторил, что в компании узнали о деле из новостей.
На момент написания заметки сайт компании http://www.depo.ru/ был недоступен, убедился корреспондент «Ведомостей».
DEPO Computers – российский производитель ИТ-оборудования (компьютеров, серверов и др.). По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. компания выиграла тендеры на поставку оборудования на общую сумму почти 2,8 млрд руб. Крупнейший заказчик в 2018 г. – департамент информационных технологий Москвы, которому компания должна была поставить «программно-технические средства для образовательных организаций» на сумму 2,18 млрд руб.
По данным аналитической организации IDC, по итогам II квартала 2018 г. Depo Computers заняла пятое место по поставкам компьютеров в Россию (первые три места занимают у HP Inc., Lenovo и Acer).