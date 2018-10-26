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Спецпредставитель президента анонсировал масштабную роботизацию после 2022 года

Широкомасштабная роботизация начнется в России после 2022 г., заявил специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

«Волна настоящей роботизации у нас начнется после 2022 г., потому что до сих пор существует целый ряд технологических проблем для того, чтобы делать настоящих роботов на конвейере, которые замещают человека», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу») в ходе национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

Песков отметил, что в мире широкомасштабная роботизация также пока не началась, за исключением отдельных узких сегментов, таких как промышленная сборочная сервисная робототехника. «Сегодня больше всего влияет на рынок труда в мировом и уже российском масштабе это алгоритмизация. То есть это боты, но не роботы», – указал Песков.

По его словам, в первую очередь люди в возрасте старше 50 лет теряют работу в банковской и телеком-сфере, сервисном обслуживании и госуслугах. Это те сектора, в которых можно добиться роста производительности труда за счет смены алгоритма работы, объяснил Песков. «В части этих отраслей эта смена носит катастрофический характер для персонала, ее невозможно решить, переобучив сотрудников компании», – отметил он.

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