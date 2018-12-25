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«Большая четверка» готова поддержать создание консорциума для использования частот 5G

Союз LTE, объединяющий МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2, готов поддержать проект совместного использования частот 3,4–3,8 ГГц для сетей 5G. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо союза в Минкомсвязи.

Представитель МТС подтвердил, что операторы согласились рассмотреть возможность объединения усилий. В Tele2 приветствуют создание консорциума для строительства сетей 5G, поскольку это позволит разделить операционные расходы на развитие инфраструктуры. Представитель «Мегафона» заявил о поддержке «любых вариантов сотрудничества» по совместному созданию элементов сетей 5G. «Задачу высвобождения спектра придется решать сообща, фактически сформировав коллективного переговорщика для работы с действующими пользователями», – отметил он. Представитель «Вымпелкома» от комментариев отказался.

Сотовая связь пятого поколения может работать в диапазонах 694–790 МГц, 3,4–3,8 ГГц и 4,4–5 ГГц, а также 24,25–27,5 ГГц. Однако Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила операторам для тестирования не те частоты, на которые они рассчитывали. Она согласовала не самые удобные полосы радиочастот 4,8–4,9 ГГц и 27,1–27,5 ГГц. Это связано с позицией силовых структур, пояснил замминистра Олег Иванов. Согласованные частоты предполагается выделить инфраструктурному оператору, если он будет создан. При этом госкомиссия оставила юридическую возможность получения отдельных частот всеми участниками на тот случай, если они не договорятся о создании консорциума, отметил Иванов.

Операторы предлагали Минкомсвязи отложить решение по частотам, но поддержки не получили. «К сожалению, в финальной версии решения ГКРЧ с учетом позиции силовых ведомств нет наиболее привлекательного для нас диапазона 3,4–3,8 ГГц. Диапазон 4,8–4,99 ГГц не является приоритетным для нас и может рассматриваться только в крайнем случае», – отметили в «Мегафоне».