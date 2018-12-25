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У спутникового оператора «НТВ-плюс» сменился гендиректор

Михаил Демин покинул пост гендиректора «НТВ-плюс», рассказал «Ведомостям» источник в «Газпром-медиа». Холдинг владеет этим спутниковым оператором. Демин подтвердил «Ведомостям» свой уход, а также намерение продолжить карьеру за пределами «Газпром-медиа». Исполняющей обязанности гендиректора компании назначена Наталья Горбунова, которая до сих пор была заместителем Демина.

Демин управлял «НТВ-плюс» три года. Это один из старейших операторов платного телевидения в России. Сейчас у компании, по собственным данным, около 1 млн абонентов.

Недавно Демин был назначен президентом Медиакоммуникационного союза (МКС), крупнейшего индустриального объединения телеканалов и операторов связи. Основная работа МКС связана с разработкой новых законодательных норм в интересах членов этого союза.