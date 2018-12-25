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В Израиле «Яндексу» разрешили тестировать беспилотное такси на дорогах общего пользования

«Яндекс» получил разрешение тестировать беспилотный автомобиль на дорогах общего пользования в Израиле, говорится в сообщении компании. Разрешение выдало министерство транспорта страны. «Ведомости» направили запрос в ведомство, представитель «Яндекса» перенаправил вопросы в «Яндекс.Такси».

При тестировании беспилотного автомобиля на месте водителя должен сидеть инженер, уточняется в сообщении компании. Для получения универсальной технологии «Яндексу» важно испытывать платформу в разных странах: с другим климатом и рельефом, правилами дорожного движения, другой интенсивностью и спецификой движения на дорогах.

Израиль – одна из немногих стран в мире, где разработана нормативная база для регулирования испытаний беспилотных машин на дорогах, рассказывает представитель «Яндекс.Такси». Там же базируется ряд производителей оборудования для беспилотных машин, совместно с которыми можно обсуждать и воплощать идеи, продолжает он. Наконец, компания не исключает, что в будущем расширит команду разработки за счет местных инженеров, добавил представитель «Яндекс.Такси».

В октябре «Яндекс» запустил тестовое использование беспилотного такси в Сколкове, а в конце августа начал испытания в Татарстане – в Иннополисе. Также в июле компания договорилась о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта с правительством Москвы.

«Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г. В феврале беспилотная машина компании впервые проехала по улицам Москвы после снегопада. В июне беспилотный автомобиль «Яндекса» преодолел 789 км, доехав от Москвы до Казани. «Во всех испытаниях за рулем находился опытный водитель, который контролировал ситуацию», – напомнила пресс-служба компании.