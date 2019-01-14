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«Роскосмос» анонсировал запуск «Союзом» спутников OneWeb

Первые спутники связи по программе OneWeb будут запущены российским «Союзом» 19 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса». Запуск будет осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Проект OneWeb предполагает создание орбитальной группировки из 900 спутников, которая к 2027 г. должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Проект привлек более $1,7 млрд от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, Qualcomm, а также SoftBank. Россия в 2015 г. подписала контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 г. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру (17 запусков из них – с российских площадок).

Однако в России совместное предприятие «дочки» «Роскосмоса» – АО «Спутниковая система «Гонец» – и OneWeb, получившее название «Уанвеб», более года может получать необходимые для работы частоты. СП было создано еще летом 2017 г. Против реализации программы OneWeb выступает Федеральная служба безопасности (ФСБ). В октябре 2018 г. представитель спецслужбы Владимир Садовников заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества РФ».

В январе гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что понимает позицию ФСБ, однако сеть спутников OneWeb все равно будет создана, с участием России или без. Если Россия откажется от участия в проекте, станции его наземной инфраструктуры, обеспечивающие интернет-трафик, могут быть построены в других странах, в том числе на Украине, предупреждал он. «А мы выпадем из этого проекта, не имея возможности на него влиять и технически контролировать. Поэтому мы считаем, что этот проект в принципе будет реализован. Но лучше реализовать его с нашим участием», – говорил Рогозин. Он подчеркивал, что из-за позиции ФСБ «Роскосмос» может также потерять контракты, связанные с проектом и запусками его спутников.