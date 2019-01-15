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Россия продвинулась на четвертое место в рейтинге вузов THE для развивающихся стран

Россия поднялась с пятого на четвертое место в новом рейтинге британского издания Times Higher Education (THE) лучших университетов развивающихся стран, обогнав Тайвань. Количество российских вузов в списке увеличилось с 27 до 35. Третье место заняла Бразилия (36 вузов), второе и третье – Индия (49) и Китай (72).

Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) опустился с третьей на пятую строчку по сравнению с прошлым годом, следующим представленным в рейтинге российским вузом стал занявший 12 место (-1 позиция к прошлому году) Московский физико-технологический институт (МФТИ), далее следует расположившийся на 16-м месте (+3) Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Наибольший успех в продвижении продемонстрировала Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), поднявшаяся на 10 позиций до 22-го места.

Первые четыре места в рейтинге занимают китайские вузы, лидером среди которых является университет Синьхуа. Всего в рейтинг 2019 г. вошло 442 университета из 43 стран.

Рейтинг THE Emerging Economies University Rankings составлен на основе 13 индикаторов, объединенных в пять групп: обучение и образовательная среда (30%), научная работа (30%), цитируемость научных публикаций (20%), международная мобильность студентов и сотрудников (10%). При составлении рейтинга используются те же критерии, что и в глобальном рейтинге THE World University Rankings.