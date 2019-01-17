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WSJ: прокуратура США заподозрила Huawei в краже коммерческих секретов

Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование в отношении китайской Huawei Technologies Co., заподозрив ее в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, компании в скором времени будут предъявлены обвинения.

Поводом для расследования стали гражданские иски, поданные к Huawei, пишет WSJ. В частности, в 2014 г. в суд обратился оператор T-Mobile, обвинивший китайскую компанию в краже его технологии тестирования смартфонов. Huawei ранее поставляла мобильные телефоны оператору, который разработал робота для тестирования качества смартфонов.

В исковом заявлении T-Mobile утверждал, что в период сотрудничества двух компаний сотрудники Huawei задавали вопросы об устройстве робота и пытались получить информацию о некоторых технологиях. Кроме того, представители китайской компании незаконно сфотографировали робота, а один из сотрудников Huawei пытался вынести из лаборатории важную деталь, сообщил T-Mobile. В результате компания прекратила сотрудничество с китайским партнером.

Huawei посчитала эти обвинения необоснованными, поскольку робот T-Mobile не являлся секретным. Видео с ним можно найти на YouTub, а информация о нем содержится в нескольких патентах, подчеркивала китайская компания. Однако суд встал на сторону T-Mobile и наложил на Huawei штраф в размере $4,8 млрд.