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Технологии
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Роскомнадзор повторно потребовал у BBC сведения об иностранном владении

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Роскомнадзор направил повторное требование вещателю телеканала BBC World News в России — ООО «Бритиш телевижн» о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих соблюдение норм закона об ограничении иностранного контроля распространяемых в стране СМИ. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

По его словам, «Бритиш телевижн» 16 января передало Роскомнадзору ранее запрошенные документы, но информация, содержащаяся в них, не удовлетворила ведомство. «Информация не является исчерпывающей», — пояснил Ампелонский.

Ранее пресс-служба BBC заявила, что в России, как и в других странах, корпорация предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства.

Предыдущий запрос Роскомнадзор направил 9 января. Проверка стала ответом на решение британского регулятора в области медиа и телекоммуникаций Ofcom, признавшего 20 декабря российский телеканал RT нарушившим правила вещания. Ofcom обвинил RT в пренебрежении правилами беспристрастности. По информации регулятора, телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 г.

Технологии
Новости

Разработчик ракеты «Союз» назвал сумму аванса за запуск спутников OneWeb

Ведомости
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Россия получила почти $1 млрд в качестве аванса за проведение запусков спутников системы OneWeb с помощью ракет «Союз», поэтому с экономической точки зрения нет смысла отказываться от их запуска. Об этом сообщил журналистам гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (разработчик и производитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов (его слова приводит «РИА Новости»). Так он прокомментировал слухи о возможном отказе от запуска спутников OneWeb.

В июне 2015 г. «Роскосмос» подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях «Союз». Группировка спутников позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему.

По словам Баранова, на данный момент изготовлено пять из 21-й заказанной ракеты. Первые спутники по программе OneWeb планируется запустить 19 февраля, сообщал «Роскосмос». Запуск будет осуществлен с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

Против реализации программы OneWeb выступает Федеральная служба безопасности (ФСБ). В октябре 2018 г. представитель спецслужбы Владимир Садовников заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества России».

В ответ гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что понимает позицию ФСБ, однако сеть спутников OneWeb все равно будет создана — с участием России или без. Поэтому лучше, если проект будет реализовываться с участием «Роскосмоса», считает Рогозин.

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Политика
Новости

КС обязал уточнить ограничения для владельцев СМИ с двойным гражданством

Ведомости
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Конституционный суд (КС) обязал уточнить норму закона о СМИ, устанавливающего ограничения на долю владения для лиц с двойным гражданством.

Суд установил, что сами ограничения конституционно допустимы, поскольку препятствуют стратегическому контролю над медиа лицами с иностранным гражданством. Такое влияние может угрожать национальной безопасности России, констатировал КС.

Однако такое регулирование должно отвечать требованиям правовой определенности, что в оспариваемых нормах не полностью соблюдено. В частности, в них наряду с понятием «учредитель СМИ» используется термин «участник СМИ», что затрудняет установление действительного адресата предусмотренного нормой запрета, пишет КС.

Помимо этого, замечает Конституционный суд, неясно, может ли гражданин России, имеющий гражданство другого государства, реализовывать корпоративные права в пределах 20% уставного капитала.

КС изучал ст. 19.1 закона о СМИ, которая ограничивает долю иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20%, по жалобе предпринимателя Евгения Финкельштейна.

В 2016 г. Финкельштейн пытался оспорить решение общего собрания собственников ООО «Радио-шанс» (на 49% принадлежит бизнесмену, на 51% – ЗАО «Русское радио – Евразия»), на котором его соучредитель безвозмездно передал себе лицензию на радиовещание в Петербурге, принадлежавшую «Радио-шанс». Финкельштейн доказывал, что такая передача лицензии незаконна. Но суды пришли к выводу, что сам Финкельштейн, будучи гражданином не только России, но и Нидерландов, не вправе выступать участником организации, осуществляющей радиовещание, а поэтому в принципе не может обжаловать ее решения.

Принятые в 2014 г. поправки, ограничившие долю иностранцев в СМИ 20%, поставили Финкельштейна в безвыходную ситуацию, доказывал в суде его представитель: закон прямо не обязывал его продать свою долю, но возможности владеть ею лишил. В результате стоимость его активов оказалась фактически обнуленной.

Дело Финкельштейна подлежит пересмотру, но только после того, как законодатель внесет необходимые поправки в закон о СМИ, следует из решения суда. Судья КС Гадис Гаджиев, бывший докладчиком на процессе, затруднился сказать, в чью пользу оно будет. «Конституционный суд, когда рассматривает вопросы права с точки зрения Конституции, наверное меньше всего интересует — вернет ли г-н Финкельштейн свои акции, — сказал он журналистам. — Так уж устроена наша судебная система. Мы — не Конституционный суд Германии, который вправе защищать права человека в конкретном деле... Каким будет решение — в руках законодателя».

Экономика
Новости

ЦБ назвал сдержанным влияние повышения НДС на инфляцию

Ведомости
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В условиях медленного роста потребительского спроса цены сдержанно отреагировали на повышение НДС с начала 2019 г., в связи с чем Центробанк готов улучшить свой прогноз инфляции, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов на Гайдаровском форуме.

Ранее ЦБ представлял расчеты, согласно которым рост ставки НДС с 18 до 20% добавит к инфляции 0,6–1,5 процентного пункта. Морозов (его слова передает «Интерфакс») отметил, что, скорее всего, регулятор пересмотрит эту оценку. «Мы точно уходим от верхнего уровня оценки, может быть, даже будем идти вниз от середины диапазона. Пока экономика реагирует весьма сдержанно на повышение НДС», – сказал он.

Ситуация с ценами на продовольствие более сложная, заметил Морозов, однако ускорения роста цен на непродовольственные товары с поправкой на сезонность не произошло. «Это очень хорошо, то есть предварительного эффекта [от повышения НДС] фактически нет», – указал представитель ЦБ. «Скорее всего, это связано с тем, что в условиях, когда потребительский спрос растет, но медленно, просто так взять и повысить цены даже на 2 процентных пункта сложно», – заключил Морозов. Он подчеркнул, что более точно оценить вклад НДС в рост цен можно будет по итогам марта – апреля.

C 1 по 14 января 2019 г. цены выросли на 0,65%, инфляция в годовом выражении превысила 4,7%. Для сравнения: за весь январь 2018 г. цены увеличились на 0,3%. По итогам первого месяца 2019 г. годовая инфляция может составить около 5%, к таргету ЦБ в 4% она должна вернуться в I квартале 2020 г., отметил Морозов.

ЦБ предупреждал, что в первом полугодии 2019 г. годовая инфляция из-за повышения НДС может ускориться до 5,5–6% в марте – апреле, а по итогам года составит 5–5,5%. «Хочется надеяться, что 6% мы не достигнем», – добавил Морозов.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил в среду, что инфляция в начале 2019 г. оказалась ниже по сравнению с ожиданиями правительства и экспертов. В то же время он обратил внимание, что некоторые товары значительно подорожали с начала 2019 г., несмотря на то что для них ставка НДС осталась неизменной (для основных категорий продовольствия действует льготная ставка в 10%). В качестве примера он привел яйца и сахар. Разобраться с ростом цен на товары, ставка НДС для которых не изменилась, предстоит Федеральной антимонопольной службе.

Бананы за 10 млн и рис вместо денег. Случаи рекордной гиперинфляции в истории

Политика
Новости

Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества у экс-главы Серпуховского района

Ведомости
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Генеральная прокуратура подала в Московский областной суд иск об обращении в доход государства имущества на 10 млрд руб. бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, иск подан в связи с тем, что экс-чиновник не смог представить доказательства легальности происхождения имущества.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в ходе проверок нашла у Шестуна 565 участков земли и 22 машины. По словам Куренного, выявленное имущество оценивается в 10 млрд руб. и никоим образом не соответствует официальным доходам Шестуна. Речь идет о земельных участках, зарегистрированных на подставных лиц, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с материалами дела.

Супруга Шестуна Юлия, в свою очередь, заявила «Интерфаксу», что информация о принадлежащих ее мужу земельных участках и автомобилях не соответствует действительности. По ее словам, подобного имущества у Шестуна никогда не было, а действия Генпрокуратуры направлены на создание негативного мнения о ее супруге.

Шестун был задержан в середине июля 2018 г., он обвиняется в особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. Экс-чиновник вину не признает и называет дело заказным.

Недвижимость
Новости

Эксперты оценили стоимость сотни самых дорогих квартир в Москве в 62 млрд рублей

Ведомости
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В конце 2018 г. общая стоимость первой сотни самых дорогих квартир в Москве, находящихся в открытой продаже, составила 62,2 млрд руб. ($935 млн). Это на 24% больше, чем в IV квартале 2017 г. (43,7 млрд руб.). Такие данные приводятся в сообщении компании Savills.

Средняя цена «квадрата» в ста самых дорогих квартирах Москвы составила $32 500. Средний бюджет предложения – почти $9,4 млн.

При этом 40% квартир продается на первичном рынке, остальные – на вторичном. Наибольшее количество самых дорогих предложений расположено на Остоженке – 29 лотов, за ней следуют Патриаршие пруды (24 лота) и Арбат (14 лотов). Самая дорогая квартира продается на Патриарших прудах: пентхаус площадью 735 кв. м в строящемся доме предлагается за $36 млн.

Средняя площадь лота составляет 287 кв. м. Год назад показатель был меньше на 60 кв. м.

Технологии
Новости

WSJ: прокуратура США заподозрила Huawei в краже коммерческих секретов

Ведомости
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Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование в отношении китайской Huawei Technologies Co., заподозрив ее в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, компании в скором времени будут предъявлены обвинения.

Поводом для расследования стали гражданские иски, поданные к Huawei, пишет WSJ. В частности, в 2014 г. в суд обратился оператор T-Mobile, обвинивший китайскую компанию в краже его технологии тестирования смартфонов. Huawei ранее поставляла мобильные телефоны оператору, который разработал робота для тестирования качества смартфонов.

В исковом заявлении T-Mobile утверждал, что в период сотрудничества двух компаний сотрудники Huawei задавали вопросы об устройстве робота и пытались получить информацию о некоторых технологиях. Кроме того, представители китайской компании незаконно сфотографировали робота, а один из сотрудников Huawei пытался вынести из лаборатории важную деталь, сообщил T-Mobile. В результате компания прекратила сотрудничество с китайским партнером.

Huawei посчитала эти обвинения необоснованными, поскольку робот T-Mobile не являлся секретным. Видео с ним можно найти на YouTube, а информация о нем содержится в нескольких патентах, подчеркивала китайская компания. Однако суд встал на сторону T-Mobile и наложил на Huawei штраф в размере $4,8 млрд.

Политика
Новости

В университете Лиона произошло несколько взрывов

Ведомости
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На юго-востоке Франции в одном из зданий университета Лиона произошло несколько взрывов, возник пожар, сообщает BFM TV. Здание университета оцеплено.

По информации французского телеканала, пожаром охвачена терраса, расположенная на крыше кампуса, библиотека. По неподтвержденным данным, пожар возник в результате разгерметизации и последующего взрыва трех газовых баллонов, находившихся на террасе.

В Twitter университета сообщается, что пожарные борются с огнем, ситуация под контролем. Пожар на террасе на крыше здания возник во время строительных работ. Находившиеся в здании были эвакуированы. На данный момент известно о троих пострадавших, получивших незначительных травмы. Угрозы распространения вредных химических веществ нет, отметили в пресс-службе учебного заведения.

Политика
Новости

Госдума отказалась направить делегацию в ПАСЕ

Ведомости
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Госдума отказалась направлять делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и просит государство не платить взнос в бюджет Совета Европы за 2019 г., сообщил сайт нижней палаты.

«В сложившейся ситуации Госдума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим депутаты заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 г.», — сказано в одобренном единогласно заявлении.

Эти решения принимаются исключительно в интересах граждан России, сказал в Госдуме ее председатель Вячеслав Володин: российская делегация не имеет права голоса в ПАСЕ.

Решение Госдумы может означать исключение России из Совета Европы. В 2018 г. генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что такое решение будет принято, если Россия не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины 2019 г. «Я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью (о прекращении участия в работе ПАСЕ)», — сказал тогда генсекретарь. Два года с момента последней выплаты истекают в июне 2019 г.

В 2014 г. Россия отказалась исполнить отдельные решения ЕСПЧ по Крыму. Из-за этого российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса. В знак протеста представители России перестали приезжать на сессии ассамблеи. В 2017 г. Россия заморозила взносы в бюджет Совета Европы до восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания.

В сентябре 2018 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что Россия может выйти из Совета Европы. «Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы», — заявила она на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Шереметьево» вошел в число крупнейших аэропортов Европы по итогам 2018 года

Ведомости
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По итогам прошлого года московский аэропорт «Шереметьево» вошел в число крупнейших аэропортов Европы и показал самые высокие темпы роста благодаря чемпионату мира по футболу, сообщает Bloomberg.

В 2018 г. пассажиропоток в «Шереметьево» вырос на 14,3% до 45,9 млн человек. Аэропорт занял десятую строчку составленного агентством рейтинга.

Первое место сохранил лондонский аэропорт «Хитроу», увеличивший пассажиропоток на 2,7% до рекордных 80,1 млн человек. В топ-10 также вошли «Шарль-де-Голль» (Париж, 72,2 млн), «Схипхол» (Амстердам, 71 млн), аэропорт Франкфурта-на-Майне (69,5 млн), Международный аэропорт имени Ататюрка (Стамбул, 68 млн), «Барахас» (Мадрид, 57,9 млн), аэропорт Барселоны (50,1 млн), Мюнхена (46,3 млн) и «Гатвик» (Лондон, 46,1 млн).

Высокие темпы роста помимо «Шереметьево» показали аэропорты Мадрида, Франкфурта-на-Майне, Барселоны и Стамбула.

Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax

Политика
Новости

CNN назвал бывшего американского сенатора лоббистом компаний Дерипаски

Ведомости
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Бывший американский сенатор-республиканец Дэвид Виттер продвигает интересы попавших под санкции компаний Олега Дерипаски в США, сообщает CNN со ссылкой на документы министерства юстиции.

По данным телеканала, Виттер зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, он пытался добиться ослабления и отмены санкций против энерго-металлургической группы En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго».

Фирма Виттера Mercury LLC была нанята председателем совета директоров En+ лордом Грегори Баркером, который направил в американский минфин предложение о снятии санкций с компании Дерипаски при условии отказа бизнесмена от контроля над активом.

Как указывает CNN, лоббистская кампания Виттера включала в себя также взаимодействие с дипломатами иностранных государств. Например, экс-сенатор подготовил проекты писем послам Ямайки, Италии, Франции и Нидерландов, которые предлагалось направить минфину США. В них описывалась значимость UC Rusal для алюминиевой промышленности данных стран.

В середине декабря минфин США объявил о намерении снять санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», для этого Дерипаска должен отказаться от контроля над ними. Против этого выступила демократическая партия. CNN отмечает, что Виттер был замечен в сенате США при обсуждении инициативы минфина.

В четверг республиканцы в сенате США не позволили демократам вынести на голосование резолюцию, препятствующую плану минфина о снятии санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». А затем управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина в очередной раз отложило полномасштабное вступление в силу санкций против компаний Дерипаски.

Политика
Новости

Новогодние траты россиян не снизились впервые за четыре года

Ведомости
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Траты в расчете на одного россиянина в период новогодних праздников — с 29 декабря 2018 г. по 7 января 2019 г. — составили 16 135 руб. Они выросли незначительно — всего на 0,23%, но это первый рост за четыре года, следует из подсчетов Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Больше всего россияне на Новый год по-прежнему тратят на еду, в основном в супермаркетах (27,1% расходов). Однако отмечается рост расходов на покупку продуктов в магазинах «у дома» (+7%). «В сегменте фастфуда средний чек практически не изменился, а вот в кафе и ресторанах россияне потратили больше средств. Средний чек здесь увеличился на 5% и составил 1300–1350 руб.», — говорится в исследовании. Всего россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн руб.

На активный отдых и спа россияне потратили в два раза больше, чем годом ранее, за счет чего средний чек в отелях и гостиницах вырос на 13%. Существенно изменилась география новогоднего выездного отдыха. «Значительный рывок совершила Грузия: она занимает пятое место в рейтинге основных направлений поездок, хотя еще в 2016 г. находилась на 17-м. Существенно возросла популярность Испании и Италии: они тоже вошли в топ-5», – пишет Сбербанк. Лидер рейтинга остался прежним – Белоруссия.

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