OneWeb привлекла более $1 млрд на массовое производство спутников
Британская компания OneWeb привлекла $1,25 млрд инвестиций, говорится на странице компании в Twitter. Среди инвесторов раунда – SoftBank, Qualcomm, правительство Руанды и мексиканская группа компаний Grupo Salinas.
Привлеченные средства сделают запуск широкополосного интернета в 2021 г. «неизбежным», подчеркивает OneWeb. Всего за время работы компания привлекла более $3,4 млрд.
Проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из нескольких сотен спутников, которая к 2027 г. должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Ранее компания привлекла на эти цели средства от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона. Россия в 2015 г. подписала контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 г.
В конце февраля с космодрома «Куру» во французской Гвиане были запущены первые шесть спутников OneWeb. На орбиту их вывела ракета-носитель «Союз-СТ-Б» российского производства. С октября OneWeb намерена запускать около 30 спутников в месяц, чтобы создать сеть из более 600 аппаратов на низкой околоземной орбите. Разные объекты на Земле будут получать доступ в интернет при помощи специальных антенн.