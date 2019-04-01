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Сбербанк и «дочки» Ростеха напишут дорожные карты по сквозным технологиям

«Росатом» подвел итоги конкурсов по созданию девяти дорожных карт по «сквозным» цифровым технологиям для нацпроекта «Цифровая экономика», следует из материалов на сайте госзакупок. Госкорпорация вместе с «Ростехом» отвечает за реализацию федерального проекта «Цифровые технологии» (входит в нацпроект). Исполнителями контракта стали Сбербанк, «дочерние» организации «Ростеха» и институты.

Первоначальная стоимость всех контрактов составляла 109 млн руб. (каждый стоил 11,7-12,6 млн руб.), однако в итоге «Росатому» удалось сэкономить 104 млн руб. Семь контрактов заключены по цене 0,01 руб., один за 1 руб., и только Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого разработает дорожную карту по новым производственным технологиям за 5 млн руб.

Четыре дорожные карты выиграли «дочерние» структуры госкорпорации «Ростех». «Национальный центр информатизации» будет писать карты по технологиям беспроводной связи (госкорпорация в своем сообщении указывает, что это технологии 5G), промышленному интернету вещей, большим данным. «Научный институт программных систем» (входит в концерн «Автоматика» «Ростеха») разработает карту по технологиям распределенного реестра (блокчейну).

Сбербанк напишет дорожную карту по нейротехнологиям и искусственному интеллекту. «Иннополис» займется картой по компонентам робототехники и сенсорике. Дальневосточный федеральный университет – по технологиям виртуальной и дополненной реальностей, а Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» – по квантовым технологиям.

В конкурсе участвовали и другие компании. В частности, на написание дорожной карты по технологиям беспроводной связи претендовал «Ростелеком», по большим данным – компания «Форпост» (IT-интегратор, входящий в «ИКС холдинг» Антона Черепенникова, а по блокчейну – разработчик блокчейн-решений Waves.

Исполнители должны завершить разработку дорожных карт до 30 сентября 2019 г. «Ростех» пообещал представить разработанные его дочерними организациями дорожные карты в мае на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.