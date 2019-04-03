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Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

Данные пользователей Facebook оказались доступны на других платформах и в облачном хранилище Amazon, сообщила компания UpGuard, занимающаяся кибербезопасностью. В открытый доступ попали более 540 млн записей пользователей соцсети с комментариями, лайками, названиями учетных записей, они были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva. Bloomberg отмечает, что доступ к базе был закрыт после того, как журналисты предупредили Facebook о проблеме.

Данные еще 22 000 пользователей Facebook, включая имена, пароли, адреса электронной почты, были доступны в уже не существующем приложении At the Pool. UpGuard уточняет, что не знает, как долго они хранились в приложении, поскольку база была закрыта, пока компания изучала ее. Все эти данные находились в облачном хранилище Amazon.

«Общественность еще не понимает, что системные администраторы и разработчики, люди, которые должны быть хранителями этих данных, либо рисковые, либо ленивые, либо хитрят», – прокомментировал ситуацию директор по исследованиям рисков в сети UpGuard Крис Викери. UpGuard отмечает, что направила письмо в Cultura Colectiva, At the Pool и Amazon еще в начале года, однако Facebook связался с Amazon лишь 3 апреля. После этого утечка была устранена. Две другие компании на запрос не откликнулись.

Facebook неоднократно сталкивался с утечками данных своих пользователей. Компанию также критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы. В марте 2018 г. The Guardian и The New York Times в своих публикациях обвинили Facebook в утечке данных 50 млн пользователей: фирма Cambridge Analytica получила их с помощью теста в Facebook, а затем использовала в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть более 80 млн пользователей Facebook. Основателя Facebook Марка Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о возможном российском вмешательстве в выборы в США в 2016 г.