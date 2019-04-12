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Роскомнадзор повторно потребует от Facebook и Twitter перенести данные в Россию

Роскомнадзор может направить Facebook и Twitter новые письма с требованием перенести персональные данные компаний в Россию, сказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. «В ближайшее время можем направить в Facebook и Twitter новые требования локализовать базы данных с персональными данными россиян на территории России. На этот раз у компаний будет от полугода до девяти месяцев на содержательный ответ», – сказал он.

По российскому закону о персональных данных сервис, отказавшийся переносить персональные данные в Россию, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. Сейчас доступ к сети заблокирован.

Мировой судья участка 422 Таганского района Антон Козырев постановил оштрафовать социальную сеть Facebook за несвоевременное предоставление информации о локализации данных россиян в России на сумму 3000 руб. Неделю назад тот же судья вынес решение о штрафе для сервиса коротких сообщений в Twitter на аналогичную сумму.