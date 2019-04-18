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Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сообщает «Интерфакс». В частности, освещать дебаты планирует канал «Россия 24», сказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

Также трансляцию дебатов будет вести RT, сообщила «Интерфаксу» главный редактор канала Маргарита Симоньян. Она добавила, что дебаты покажет и входящее в состав RT видеоагентство Ruptly, при этом трансляция будет идти с русским переводом.

Кроме того, на телеканале «Дождь» 19 апреля будeт большой спецэфир и прямая трансляция дебатов с переводом, сказала агентству исполнительный продюсер канала Светлана Гуляева.

Зеленский и Порошенко, вышедшие во второй тур выборов президента Украины, договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Встреча запланирована на 19.00 по местному времени (совпадает с московским) 19 апреля.

Ранее стало известно, что социальная сеть «Одноклассники» (входит в Mail.Ru Group) ведет переговоры о том, чтобы провести прямую трансляцию дебатов между Зеленским и Порошенко. Сообщалось, что трансляция будет вестись на русском и украинском языках и зрители смогут голосовать за участников дебатов в прямом эфире.

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