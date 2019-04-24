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Великобритания разрешила Huawei развивать сети 5G

Власти Великобритании готовы допустить китайскую компанию Huawei к созданию сети мобильной связи пятого поколения, сообщает Reuters. При этом компании не будут доступны для воздействия ключевые элементы инфраструктуры для сетей 5G, что должно позволить избежать угрозы безопасности.

Такое решение приняла премьер-министр Тереза Мэй, несмотря на неоднократные предупреждения США и британских министров о риске шпионажа со стороны китайской компании. В Huawei заявили, что готовы развивать сети 5G в стране с учетом подхода правительства Великобритании к сетевой безопасности.

Ранее британская газета Times писала, что Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении средств от властей Китая, что служит свидетельством ее ангажированности. Ранее Huawei лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США из-за обвинений в том, что оборудование используется для сбора данных в интересах властей КНР. При этом Вашингтон призывал партнеров по разведывательному альянсу Five Eyes, куда помимо США входят Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, последовать его примеру.

Премьер госсовета КНР Ли Кэцян категорически отвергал обвинения в шпионаже в отношении телекоммуникационных компаний из Китая, указывая на отсутствие конкретных доказательств.