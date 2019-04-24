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Bloomberg: сотрудники Amazon получают доступ к адресам пользователей умной колонки

Команда Amazon, которая занимается прослушиванием фрагментов разговоров владельцев умных колонок Amazon Echo, оснащенных встроенным голосовым помощником Alexa, имеют доступ к данным о местоположении пользователей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять сотрудников компании.

По их словам, те, кто прослушивает записи, владеют информацией о географических координатах пользователей. Они легко могут вбить эту информацию в картографическую программу и узнать адрес клиентов, отметили собеседники.

Информации о том, что сотрудники Amazon пытались выяснить адреса клиентов, нет. Но, говорят два источника Bloomberg, компания предоставила сотрудникам излишне широкий доступ к данным о клиентах, что может облегчить идентификацию последних.

Ранее в апреле Bloomberg сообщил, что Amazon нанимает тысячи людей по всему миру – в Бостоне, Коста-Рике, Индии и Румынии, – которые ежедневно слушают фрагменты разговоров с владельцем Amazon Echo.

Amazon, комментируя публикацию агентства, подчеркнул, что внимательно следит за безопасностью и конфиденциальностью персональных данных клиентов. «Сотрудники не имеют прямого доступа к информации, которая может позволить им идентифицировать человека», – подчеркивала компания.