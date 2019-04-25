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«Яндекс» рассказал о планах запустить 100 беспилотных автомобилей в этом году

«Яндекс» планирует запустить 100 беспилотных автомобилей в 2019 г., сообщил в ходе конференц-колла гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

В каких странах они будут использоваться, Худавердян не уточнил. Он отметил, что недавно «Яндекс» получил разрешение использовать свои беспилотники на дорогах общего пользования в Израиле.

«Яндекс» начал разрабатывать технологию беспилотного управления автомобилем в 2016 г. Впервые беспилотник компании проехал по улицам Москвы в феврале прошлого года. В октябре «Яндекс» запустил тестовое беспилотное такси в «Сколково».

В марте «Яндекс» подписал соглашение о сотрудничестве с Hyundai Mobis. Компании планируют совместно разработать систему управления беспилотными автомобилями.

Как выглядит беспилотное такси от «Яндекса»