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Чистая прибыль владельца Google сократилась почти на 30%

Чистая прибыль американского холдинга Alphabet, владеющего Google, по итогам I квартала 2019 г. сократилась в годовом выражении на 29,2% до $6,66 млрд, говорится в его отчетности.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила $9,5 против $13,33 годом ранее. В отчете сообщается, что на финансовый результат повлияло решение Еврокомиссии (ЕК) наложить штраф в 1,49 млрд евро ($1,7 млрд) на Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети. Если бы не это решение, прибыль могла составить $11,9 на акцию. Как отмечала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, антимонопольное расследование ЕК против корпорации охватывало период с 2006 по 2016 г. Это уже четвертое антимонопольное дело против Google в Европе за последние пять лет.

Выручка компании при этом за отчетный период увеличилась почти на 17% до $36,3 млрд. При этом доходы от рекламы выросли на 15,3%, составив $30,72 млрд. Аналитики ждали выручку на уровне $37,3 млрд. Финансовый директор корпорации Рут Порат отметила, что значительный рост выручки произошел благодаря мобильному поиску, YouTube и облачному сервису Cloud.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников повышает 103 000 человек.