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Цукерберг ответил на предложение сооснователя Facebook разделить компанию

Марк Цукерберг, гендиректор компании Facebook, в состав которой помимо одноименной соцсети входят социальная сеть Instagram и мессенджер WhatsApp, высказался против ее разделения. С таким предложением ранее выступил сооснователь социальной сети Facebook Крис Хьюз.

«Думаю, если вас заботят демократия и выборы, то вы бы хотели, чтобы была такая компания, как наша, которая может вкладывать миллиарды долларов в год в разработку новейших средств для противодействия вмешательству в выборы», – сказал Цукерберг в интервью France Info.

Ранее в своей колонке для The New York Times Хьюз обвинил Facebook в монополизме, заявив, что влияние Цукерберга «ошеломляет», поскольку оно «намного больше, чем влияние кого-либо еще в частном или государственном секторе». Это, по мнению сооснователя Facebook, приводит к тому, что Цукерберг, например, может оказывать существенное влияние на настроения избирателей. Он способен по своему усмотрению менять настройки алгоритмов на трех крупных платформах, определяя, что люди будут видеть в своих новостных лентах, написал Хьюз.

В связи с этим он предложил властям США принять в отношении Facebook антимонопольные меры, разделить компанию на части и создать надзорный орган в технологическом секторе.

По мнению Цукерберга, разделение компании не поможет решить проблемы, которые перечисляет Хьюз. В то же время владелец Facebook согласился, что проблемы, касающиеся вредного контента в соцсетях, действительно существуют. Например, речь идет о проблеме защиты личных данных и попытках вмешательства в выборы.

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