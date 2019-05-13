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«В контакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «В контакте» запустит сервис по продаже аудиокниг, сообщает РБК со ссылкой на два источника на книжном рынке. Это партнерский проект компании «Библио», запуск которого запланирован на конец мая, подтвердил изданию представитель соцсети.

Он отметил, что сервис будет базироваться на платформе VK Apps мобильного приложения «В контакте». Партнеру будет отчисляться процент от выручки, какой – не уточняется.

Сервис будет доступен на десктопах и мобильных устройствах, на нем будет представлено более 10 000 произведений, рассказал РБК совладелец «Библио» Илья Коротихин. Стоимость безлимитной подписки на сервис для пользователей «В контакте» составит 299 руб. в месяц, также будет предусмотрена разовая покупка аудиокниги. Произвести оплату можно будет только через платежную систему «В контакте» VK Pay.

По словам Коротихина, соглашения уже подписаны с компаниями «Альпина паблишер», «Аудиокнига» и «Союз». Кроме того, ведутся переговоры с издательской группой «Эксмо-АСТ». Ее представитель Екатерина Кожанова подтвердила, что переговоры ведутся, и контракт может быть подписан в течение ближайших двух недель.