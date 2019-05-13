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«Дочка» Сбербанка получила в залог доли в ключевых компаниях Rambler Group

Дочерняя компания Сбербанка «Цифровые активы» получила в залог доли в четырех ключевых компаниях Rambler Group – ООО «Рамблер & Ко медиа», ООО «Рамблер групп», ООО «Рамблер интернет холдинг» и ООО «Компания Афиша». Речь идет о долях, которые ранее находились в залоге у банка «Траст», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

«Рамблер групп» является 100%-ной «дочкой» «Рамблер & Ко медиа», 80% которой находится в собственности ООО «АНН холдингс» Александра Мамута. Еще 20% «Рамблер & Ко медиа» принадлежит кипрской компании«Тексо холдингс лимитед». «Тексо холдингс» также владеет 100% «Рамблер интернет холдинга», в который входит «Компания Афиша».

Банк «Траст» в конце апреля сообщил о готовности «Рамблер интернет холдинг» погасить долг. После этого планировалось полностью высвободить активы Rambler Group, переданные в качестве обеспечения по этому долгу, отмечала пресс-служба банка. Задолженность компаний Rambler Group Александра Мамута «Траст» получил от банка «Открытие» в ноябре 2018 г.

В конце апреля Сбербанк и Rambler Group объявили о сделке, в результате которой банк получит в собственность 46,5% группы. Остальные 46,5% останутся у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательство «Азбука-Аттикус» не войдут в сделку, говорили «Ведомостям» два источника, близких к сторонам сделки. По информации РБК, Сбербанк может инвестировать в Rambler Group около 11 млрд руб. При этом акционеры Rambler не получат денег в рамках сделки, уточняли источники «Ведомостей». На полученные средства группа сможет закрыть кредиты и инвестировать в развитие сервисов.