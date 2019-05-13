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«Дочка» Сбербанка получила в залог доли в ключевых компаниях Rambler Group

Ведомости
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Дочерняя компания Сбербанка «Цифровые активы» получила в залог доли в четырех ключевых компаниях Rambler Group – ООО «Рамблер & Ко медиа», ООО «Рамблер групп», ООО «Рамблер интернет холдинг» и ООО «Компания Афиша». Речь идет о долях, которые ранее находились в залоге у банка «Траст», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

«Рамблер групп» является 100%-ной «дочкой» «Рамблер & Ко медиа», 80% которой находится в собственности ООО «АНН холдингс» Александра Мамута. Еще 20% «Рамблер & Ко медиа» принадлежит кипрской компании«Тексо холдингс лимитед». «Тексо холдингс» также владеет 100% «Рамблер интернет холдинга», в который входит «Компания Афиша».

Банк «Траст» в конце апреля сообщил о готовности «Рамблер интернет холдинг» погасить долг. После этого планировалось полностью высвободить активы Rambler Group, переданные в качестве обеспечения по этому долгу, отмечала пресс-служба банка. Задолженность компаний Rambler Group Александра Мамута «Траст» получил от банка «Открытие» в ноябре 2018 г.

В конце апреля Сбербанк и Rambler Group объявили о сделке, в результате которой банк получит в собственность 46,5% группы. Остальные 46,5% останутся у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательство «Азбука-Аттикус» не войдут в сделку, говорили «Ведомостям» два источника, близких к сторонам сделки. По информации РБКСбербанк может инвестировать в Rambler Group около 11 млрд руб. При этом акционеры Rambler не получат денег в рамках сделки, уточняли источники «Ведомостей». На полученные средства группа сможет закрыть кредиты и инвестировать в развитие сервисов.

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Бизнес
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Бывший министр обороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Ведомости
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Бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова назначили председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), говорится в материалах компании. Ранее этот пост занимал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

На данный момент ОАК находится в процессе передачи под управление «Ростеха». Интеграционные процессы только начались, их завершение планируется в 2020 г., уточнили в пресс-службе «Ростеха». Перед обновленным менеджментом будет стоять задача решить накопившиеся в ОАК проблемные вопросы, выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам, добавили в пресс-службе холдинга.

Сейчас в совет директоров ОАК входят президент Фонда содействия инвестициям им. А.С. Попова Евгений Юрченко, президент ОАК Юрий Слюсарь, председатель научно-технического совета «Ростеха» Юрий Коптев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, замминистра транспорта Александр Юрчик, замминистра промышленности Олег Бочаров и пр.

Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 г. В 2015 г. он стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности.

Бывшие министры под следствием

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Политика
Новости

Путин осмотрел Ту-214 и модернизированные Ту-160 на заводе в Казани

Ведомости
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Президент России Владимир Путин посетил производственные цеха Казанского авиазавода им. Горбунова (филиала ПАО «Туполев»), где ему рассказали о новшествах в производстве бомбардировщика Ту-160, передает ТАСС. Глава государства осмотрел лазерный цех, в котором осуществляется высокоточное производство деталей. Ему показали, в частности, как производится центральная самолетная балка Ту-160.

Как сообщает «РИА Новости», на аэродроме завода Путин осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС. В отдельном ангаре президенту представили самолет Ту-214. Президента привлекла и производимая в Татарстане вертолетная техника. Он поднялся на борт новейшего Ми-38Т, осмотрел модификации вертолета «Ансат».

Посещение завода было похоже на большое совещание, посвященное авиаотрасли, отмечает ТАСС. При посещении цехов президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, а также руководители предприятий.

Путин посетил авиазавод в Казани спустя восемь дней после авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево»: лайнер Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку. Погибли 41 человек из 78 находившихся на борту. SSJ100 собираются на заводе в Комсомольске-на-Амуре, производитель – «дочка» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Бизнес
Новости

Россельхознадзор сможет уничтожать на границе найденную в багаже мясную продукцию

Ведомости
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Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», вводящие запрет на ввоз продукции животноводства из стран с «угрозой заноса и распространения на территории Российской Федерации заразных болезней животных». Копия документа опубликована на портале правовых актов.

Минсельхоз предлагает разрешить Россельхознадзору уничтожать в пунктах пропуска на российской границе продукцию животного происхождения, обнаруженную в ручной клади, почтовых отправлениях и багаже. Речь идет о продукции, которую граждане ввозят в страну для личного пользования из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

Россияне, как и сейчас, смогут ввозить из других стран до 5 кг продукции животного происхождения (на одного человека) в заводской упаковке при условии, что в стране, где был произведен товар, нет заразных болезней животных, отмечает РБК.

Россельхознадзор также сможет дезинфицировать въезжающие на территорию России автомобили, если на территории сопредельных государств будет угроза заноса и распространения в России заразных болезней животных, таких как африканская чума свиней (АЧС).

В апреле «Ведомости» писали, что Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву запретить гражданам ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Какие продукты запрещено ввозить в Россию

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Политика
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Зеленский опубликовал «послание мира для жителей Крыма и Донбасса»

Ведомости
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Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский опубликовал «послание мира для жителей Крыма и Донбасса». Видеозапись он разместил на своей странице в Facebook.

«Послание» представляет собой обращение руководителей религиозных организаций Украины, в том числе патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Онуфрия. «Мы верим, что наконец-то мы сядем как цивилизованные люди за стол переговоров и сможем все конфликты, все вопросы, которые есть у нас друг к другу, – мы сможем решить с помощью мудрости человеческой», – подчеркнул, в частности, Онуфрий.

Как пояснил Зеленский, видео снято по итогам встреч с религиозными лидерами. «Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна!» – отметил он.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса – Луганской и Донецкой. Зеленский записал видеообращение к Путину, в котором заявил, что российским властям не удастся «соблазнить» паспортами большое число украинцев: «Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ».

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам двух туров. Согласно данным ЦИК Украины, он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент страны Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 г. Власти Украины считают полуостров временно оккупированной территорией. Западные страны также считают Крым территорией Украины. Против России из-за этого введены санкции.

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Первого пострадавшего в аварии SSJ100 в «Шереметьево» выписали из больницы

Ведомости
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Одного из десяти госпитализированных после аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» выписали из больницы, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав России. Речь идет о пациенте, доставленном в медцентр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) с острым инфарктом миокарда в состоянии средней степени тяжести.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Политика
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СМИ узнали о предложении США провести переговоры Трампа с Путиным

Ведомости
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США запросили у России проведение переговоров между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к госдепартаменту. О таком запросе рассказал и источник РБК, близкий к МИД России.

По словам собеседника «Коммерсанта», американская сторона ждет ответа от российской. Также он оценил как «высокую» вероятность организации переговоров в городе Осака, где в конце июня этого года пройдет саммит «большой двадцатки» (G20). Источник РБК рассказал, что встреча запрошена на полях саммита G20.

Ранее 13 мая замруководителя МИДа Сергей Рябков сообщил «РИА Новости», что во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи может быть затронут вопрос о встрече Трампа с Путиным. «Как тема, как сюжет я это допускаю», – сказал он. Рябков отметил, что «не предвосхищал [бы] никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива [обсуждения переговоров Трампа и Путина] существует».

Помпео приедет 14 мая в Сочи для того, чтобы провести переговоры с руководителем МИД Сергеем Лавровым.

Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Финляндии. В декабре планировалась встреча двух лидеров на саммите G20 в Аргентине, но США ее отменили. Причиной такого решения Трамп назвал то, что после конфликта в Керченском проливе 25 ноября Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты провели разговор «на ногах». «Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела», – подчеркивал тогда Путин.

Экономика
Новости

Китай ввел ответные пошлины на товары из США

Ведомости
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Китай с 1 июня вводит ответные пошлины в отношении американских товаров, передает Reuters со ссылкой на комитет по таможенным тарифам госсовета КНР. Пошлины будут введены против 5000 товаров производства США на общую сумму $60 млрд. Такие меры приняты в ответ на решение правительства США повысить с 10 мая пошлины в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%.

В отношении 2493 товаров пошлины будут повышены до 25%, в отношении 1078 товаров – до 20%, в отношении еще 974 наименований – до 10%. В отношении группы из 595 товаров начнут действовать 5%-ные пошлины.

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно». Через два дня торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объяснил, что Пекин отходит от достигнутых ранее договоренностей. В свою очередь китайские власти пообещали принять ответные меры. Позже 10 мая Трамп дал поручение начать процесс повышения таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

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Бизнес
Новости

Amazon ввел автоматизированную упаковку товаров в коробки

Ведомости
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Интернет-ритейлер Amazon начал использовать машины для того, чтобы упаковывать в коробки заказы клиентов, сообщили Reuters два человека, которые работали над этим проектом.

По их словам, компания в последние годы стала применять эту технологию на нескольких из своих складов. Она сканирует товары, которые спускаются по конвейерной ленте, а спустя несколько секунд упаковывает их в коробки. Компания рассматривает возможность установки этих машин еще в десятках своих складов, рассказали собеседники агентства.

Reuters отмечает, что новая технология приведет к сокращениям: она позволит заместить сотрудников 24 специализаций. Как подчеркнули источники, Amazon ожидает, что проект окупится в течение двух лет, учитывая, что каждая машина стоит $1 млн и требует операционных расходов.

Официальный представитель компании подтвердила, что Amazon запустил новую технологию в пилотном режиме. «Мы запустили пилотную версию новой технологии. Ее цель – повышение безопасности, ускорение доставки и увеличение эффективности. Мы ожидаем, что деньги, сэкономленные за счет повышения эффективности, будут направлены на новые сервисы для клиентов, а эти сервисы в свою очередь создадут новые рабочие месты», – отметила она.

Чистая прибыль Amazon по итогам I квартала 2019 г. выросла более чем вдвое в годовом выражении и достигла максимума по итогам четвертого квартала подряд – $3,561 млрд, отчиталась в конце апреля компания. Незадолго до этого основатель Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов. Он объяснил это развитием, по мере которого возрастает и цена неудачных экспериментов.

Политика
Новости

Россия собирается утилизировать оставленную в Крыму украинскую военную технику

Ведомости
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Россия утилизирует оставленную украинскими военными в Крыму технику после 2024 г., если Киев не заберет ее по истечении десятилетнего срока, передает ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по обороне, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. По его словам, речь идет в том числе и о такой военной технике, как корабли и самолеты. «Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать технику, либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать», – сказал он.

По словам Шаманова, сейчас техника не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность. Современных образцов среди оставленной украинской техники нет, «а те, которые есть, они Вооруженным силам России не интересны», добавил депутат.

В начале прошлого года президент России Владимир Путин заявил о готовности вернуть Киеву украинскую военную технику, простаивающую в Крыму. По словам российского лидера, сейчас эта техника находится в плачевном состоянии. Тогда речь шла о возврате десятков кораблей и боевых самолетов. По мнению Путина, российская сторона могла бы передать технику украинским военнослужащим в одесском порту. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко говорил, что Украина примет военную технику, но только вместе с Крымом.

Как Путин отметил пятилетие присоединения Крыма к России

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Экономика
Новости

ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторах

Ведомости
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Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за I квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с IV кварталом прошлого года – до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

Это улучшение частично обусловлено восстановлением вложений в долговые инструменты, отмечают в ЦБ. Однако говорить об устойчивом оживлении иностранных инвестиций в небанковских секторах преждевременно, потому что значительная доля таких инвестиций была связана с отдельными внутригрупповыми сделками крупных компаний. О каких сделках идет речь, аналитики не уточняют.

Если исключить эти сделки, динамика иностранных инвестиций в российскую экономику в I квартале 2019 г. улучшилась незначительно по сравнению с предыдущими кварталами, считают в ЦБ. При этом в III и IV кварталах прошлого года динамика почти всех иностранных инвестиций ухудшилась.

В целом, по предварительным данным, приток прямых иностранных инвестиций в Россию в 2018 г. сократился до $8,8 млрд против $28,6 млрд годом ранее. Это минимальное значение за последние 10 лет. Основную роль в ухудшении динамики иностранных инвестиций сыграли вложения в небанковский сектор.

Политика
Новости

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах

Ведомости
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Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации во время президентских выборов и оштрафовал его на 850 гривен (около $32,4), передает УНН.

Как поясняет УНИАН, незаконной агитацией были признаны действия Зеленского во время голосования во втором туре выборов. Тогда шоумен показал заполненный бюллетень. На нем было видно, что он проголосовал сам за себя. Демонстрация заполненного бюллетеня была признана нарушением закона. Полиция по факту произошедшего ранее составила административный протокол.

Сам Зеленский на суде не присутствовал. Его адвокаты сообщили, что их подзащитный не смог прийти на заседание, и попросили рассматривать дело без него. Защита Зеленского просила суд закрыть возбужденное против него административное дело из-за отсутствия состава нарушения. Бюллетень был показан по просьбе журналистов, Зеленский никаких призывов не высказывал, пояснил адвокат Сергей Кальченко. По его словам, ранее Зеленский подписал протокол полиции, признав вину, так как «хотел поступить правильно».

Центризбирком Украины 30 апреля объявил итоги голосования второго тура выборов на Украине: после подсчета 100% бюллетеней Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент, действующий президент Петр Порошенко, – 24,45%.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

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