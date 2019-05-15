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Прибыль Alibaba выросла почти на 40% за счет клиентов в малых городах

Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Alibaba по итогам 2018–2019 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличилась на 37% до $13,053 млрд, говорится в отчетности компании.

Выручка Alibaba также оказалась выше прогнозов компании и составила $56,152 млрд, это на 51% больше показателя предыдущего финансового года. Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию составила $4,97 по итогам отчетного периода (годом ранее – $3,91). Чистая прибыль компании в IV квартале выросла в 3,4 раза и достигла $3,849 млрд.

Основным фактором роста доходов компании стало расширение клиентской базы на территории Китая: сейчас она составляет 654 млн активных потребителей в год (рост на 18 млн). Этого удалось добиться, расширяя присутствие компании в небольших китайских городах. Также менеджмент компании отметил рост числа покупателей среди пользователей мобильных устройств: их общее число в Китае достигло 721 млн на всех площадках компании. Также компания объясняет финансовый успех вовлечением небольших магазинов в провинциальных городах в систему мобильной оплаты товаров с помощью AliPay.

Alibaba group – крупнейший игрок на рынке электронной коммерции в Китае, в группу входят площадки Alibaba, AliExpress, Taobao, Tmall. Штат компании превышает 100 000 человек.