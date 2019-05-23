Технологии

Новости

SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США

Компания Space Exploration Technologies Илона Маска подала иск в Федеральный суд США против ВВС страны с требованием возобновить конкурс на $2,3 млрд по соглашениям о разработке американского аналога российского двигателя РД-180. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск, который был подан 17 мая и отредактирован 22 мая.

Конкурс на разработку ракет для запуска правительственных спутников состоялся в 2018 г. Его победителями стали United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing), получивший $967 млн в рамках программы разработки тяжелой ракеты Vulcan, Northrop Grumman – $791,6 млн для разработки ракеты OmegA, а также компания Джеффа Безоса Blue Origin – $500 на ракету New Glenn. Компания SpaceX также принимала участие в конкурсе, но ее предложение не заинтересовало ВВС.

В иске SpaceX отмечается, что контракты были заключены на разработку ракет, которые не только не летали в космос, но даже не были построены. В этом компания видит ущерб целям правительственной программы. В апреле компания направила ВВС официальное возражение по поводу результатов конкурса, но оно было отклонено. Представитель SpaceX уточнил, что целью иска является «обеспечения равных условий для конкуренции». Компания считает, что ВВС нарушили контрактные правила по пяти различным пунктам, и просит суд приостановить финансирование программ победителей для их переоценки.

В 2014 г. SpaceX подал иск по контракту ВВС в $36 млрд на 36 запусков United Launch Alliance. От претензий компания отказалась после того как ВВС сертифицировали ее для запусков в интересах нацбезопасности. Как указывало издание GeekWire, первым сообщившее об иске, SpaceX обратилась в суд в тот момент, когда ВВС США готовят новые контракты на космические запуски. Победители конкурсов должны определиться в следующем году.