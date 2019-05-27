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Mediascope: треть россиян пользуется онлайн-сервисами по доставке еды

Треть опрошенных Mediascope россиян пользуется онлайн-сервисами по доставке еды и оказанию бытовых услуг, говорится в сообщении исследовательской компании.

85% респондентов не представляют свою жизнь без соцсетей, 80% – без финансовых интернет-сервисов, 76% – без онлайн-карт и навигаторов. Более 40% с помощью интернета заказывают такси и совершают покупки.

Самыми важными технологическими явлениями за последние годы опрошенные россияне назвали смартфоны, робототехнику, 5G, искусственный интеллект, электромобили и др. Половина респондентов считает, что прогресс тормозят коррупция и бюрократия. При этом они ожидают, что к 2030 г. будут массово распространены беспилотные автомобили, покупки и грузы будут доставлять дроны, произойдет отказ от бумажных носителей, а одежду будут делать из переработонного пластика.

Опрос проводился в городах с населением более 100 000 человек. В нем приняли участие около 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.