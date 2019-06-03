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Производителей смартфонов с поддержкой eSim обяжут хранить данные абонентов в России

Власти России обяжут производителей смартфонов с поддержкой виртуальных сим-карт eSim хранить персональные данные пользователей и криптографические ключи на серверах, размещенных на российской территории, пишет «Коммерсантъ». Об этом говорится в докладе, копия которого есть у газеты, подготовленном Институтом исследований интернета (ИИИ) по итогам совещаний с представителями Минкомсвязи, ФСБ, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и научно-производственной компании «Криптонит», входящей в «ИКС холдинг» Антона Черепенникова. Директор ИИИ по стратегическим проектам Ирина Левова сообщила изданию, что 3 июня доклад будет направлен вице-премьеру Максиму Акимову.

В докладе говорится, что хранение личных данных абонентов на территории страны – единственная возможность гарантировать сохранность тайны связи россиян. На данный момент при тестировании eSim проблем с безопасностью обнаружено не было, внедрение данной технологии помогло бы сэкономить на физических сим-картах, отмечает «Коммерсантъ».

Чипы для eSim производятся за границей, как и платформы загрузки профилей, поясняется в докладе. Криптографические ключи eSim-карт также хранятся за рубежом, что не может гарантировать защиту тайны связи, считают авторы доклада. По их мнению, производителям устройств с eSim и платформ загрузки профилей необходимо обязать создавать в России представительства и получать соответствующие лицензии. Помимо этого производители должны предоставлять российским операторам связи равный доступ к технологии, уточняется в документе. В Минкомсвязи, «Мегафоне» и МТС подтвердили участие в подготовке доклада. В «Вымпелкоме» заявили, что согласны с выводами доклада. В ФАС отметили необходимость проработки рисков информационной безопасности eSIM.

На российском рынке технологию eSim поддерживают следующие смартфоны: iPhone XR, XS и XS Max от Apple, а также Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Р.