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РБК: ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи для дешифровки сообщений пользователей

Ведомости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) несколько месяцев назад потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки переписки пользователей, пользующихся сервисами «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», пишет РБК со ссылкой на источник на IT-рынке и собеседник, близкий к компании. По информации источников, «Яндекс» до сих пор не предоставил запрошенные данные, хотя согласно закону компания должна была это сделать в течение 10 дней.

Как отмечает издание, «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» включены в реестр организаторов распространения информации, т. е. они признаны Роскомнадзором интернет-площадками, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями. Согласно закону Яровой ФСБ имеет право потребовать от любого сервиса из данного реестра предоставить информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.

В ФСБ не стали комментировать информацию о запросе. Представитель пресс-службы «Яндекса» заявил, что компания работает в соответствии с законодательством. Комментировать требование ФСБ он не стал.

В «Яндексе» считают, что ФСБ слишком широко трактует норму закона Яровой, пояснил РБК сообщение источника на IT-рынке. По его словам, ФСБ потребовала предоставить сессионные ключи, которые позволят не только получить доступ к сообщениям пользователей, но и проанализировать весь трафик от пользователей к включенным в реестр сервисам «Яндекса». В свою очередь, дешифровка всего трафика может быть небезопасной для компании, добавил он. Источник, близкий к «Яндексу», подтвердил эту информацию. По его словам, «Яндекс» опасается, что сотрудничество с ФСБ приведет к оттоку пользователей, потере доли на рынке и в конечном счете к финансовым потерям.

В апреле 2018 г. из-за отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram. Тогда правоохранительные органы хотели получить доступ к переписке подозреваемых в организации терактов в метро Санкт-Петербурга. Основатель Telegram Павел Дуров объяснял отказ от сотрудничества защитой частной жизни и политикой конфиденциальности. Добиться полной блокировки Telegram Роскомнадзору так и не удалось. Мессенджер постоянно меняет IP-адреса, ведомство блокирует их миллионами, иногда отключая сторонние ресурсы.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

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Бизнес
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РЖД может выплатить дивиденды имуществом

Ведомости
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РЖД может выплатить дивиденды о итогам 2018 г. имуществом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам одного из источников, окончательное решение может быть принято уже на этой неделе. По словам других источников, положительное решение фактически обеспечено, так как такая форма дивидендов одобрена «на высшем уровне».

Как отмечает «Коммерсантъ», РЖД получила право выплачивать дивиденды имуществом в октябре прошлого года, а в мае госкомпания решила им воспользоваться, передав в бюджет имущество на 20,35 млрд руб., в том числе объекты, используемые прокуратурой и полицией, а также несколько активов в Сочи и подвижной состав стоимостью 12 млрд руб. В перечне имущества, подготовленного к передаче, большинство объектов подробно описаны – вплоть до чешских люстр, баскетбольных щитов и домиков для служебных собак, уточняет газета. Общая сумма дивидендов соответствует 111% чистой прибыли РЖД за 2018 г. по РСБУ, поясняет «Коммерсантъ».

Минтранс одобрил директиву о праве РЖД выплачивать дивиденды имуществом. Однако против высказались Минэкономразвития и Минфин. Ведомства требовали выплатить в 2019 г. 30% прибыли по МСФО. По их мнению, бюджет технически может принять только деньги, но не имущество. Минэкономразвития также отметило в отзыве на директиву, что при утверждении программы развития РЖД до 2025 г. в марте правительство предусмотрело уплату дивидендов только по привилегированным акциям, оставшаяся чистая прибыль должна быть направлена на модернизацию инфраструктуры.

В Минтрансе и РЖД не стали комментировать данную информацию.

РЖД должна направлять на дивиденды 50% прибыли. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2018 г. составила 18 млрд руб., по МСФО – 35,4 млрд руб.

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Политика
Новости

Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения Крыма

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом на брифинге сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель, передает телеканал «1 + 1».

«Не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации», – заявила она. Детали до принятия окончательного решения раскрываться не будут, добавила Мендель.

Зеленский приедет в Брюссель 4 июня. Это будет его первый рабочий зарубежный визит на посту президента. В частности, он встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В своей речи после церемонии инаугурации он назвал Крым и Донбасс украинскими территориями. До этого он также выражал уверенность в том, что полуостров вернется в состав Украины, хотя, по его словам, этот «путь будет долгим».

Бизнес
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Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка

Ведомости
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Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

«Естественно, это является для нас проблемой», – заявили в Сбербанке, отметив, что это могло стать одной из причин текущей ситуации на заводе.

Основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные с ним трейдерские структуры кредиты под поручительства завода, сообщил ранее Forbes со ссылкой на источники. Они не отражались в отчетности и Сбербанк о них не знал, рассказал изданию бывший сотрудник банка. Однако бывший сотрудник Антипинского НПЗ утверждает, что Сбербанк был в курсе сделок.

Сейчас Антипинский НПЗ находится под контролем Сбербанка. В мае предприятие обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Банк планирует продать завод и сейчас ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

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Технологии
Новости

Reuters: США могут провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook

Ведомости
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Власти США рассматривают возможность начать антимонопольную проверку в отношении Apple, Google, Amazon и Facebook, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Федеральная торговая комиссия и минюст США, отвечающие за соблюдение антимонопольного законодательства в стране, решили разделить надзор за этими компаниями. Apple и Google будут находиться под наблюдением минюста, а Amazon и Facebook – под наблюдением торговой комиссии.

Ведомства еще не решили, стоит ли начинать официальное расследование, отмечает агентство. Результаты вряд ли удастся получить быстро. Предыдущее расследование Федеральной торговой комиссии в отношении Google длилось более двух лет.

В начале июня The Wall Street Journal уже сообщала со ссылкой на источники, что минюст США готовится к антимонопольному расследованию в отношении Google.

Новости СМИ2
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Новости

Tinder прокомментировал включение в реестр Роскомнадзора

Ведомости
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Внесение Tinder в реестр организаторов распространения информации не означает передачу данных о российских пользователях властям, заявил «Коммерсанту» представитель сервиса.

Компания зарегистрировалась, чтобы соответствовать требованиям закона, отметил собеседник газеты. Но никакие данные она не передавала, подчеркнул он.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что внес компанию Match Group, владеющую Tinder, в реестр организаторов распространения информации. По закону входящие в реестр компании должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. На сегодняшний день приложение доступно более чем в 190 странах.

Стиль жизни
Новости

Forbes назвал Jay-Z первым в мире рэпером-миллиардером

Ведомости
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Jay-Z стал первым в мире рэпером, состояние которого достигло $1 млрд, сообщает Forbes.

При оценке состояния артиста журнал учитывал его доходы и стоимость долей рэпера в нескольких компаниях, а также его расходы, которые предусматривает «образ жизни суперзвезды». Итоговые цифры были подтверждены внешними экспертами.

Самым дорогим активом Jay-Z, по оценкам Forbes, стал бренд шампанского Armand de Brignac – $310 млн. Рэперу также принадлежат доли в коньячном бренде D’Ussé ($100 млн), стриминговом сервисе Tidal ($100 млн) и Uber ($70 млн).

Путь Jay-Z к успеху впечатляет, отмечает Forbes, потому что до начала музыкальной карьеры он торговал наркотиками. В 1996 г. он основал собственный лейбл и выпустил первый альбом Reasonable Doubt. Рэпер получил 22 премии «Грэмми», а 14 его альбомов возглавляли список Billboard 200.

Технологии
Новости

Apple отказалась от iTunes

Ведомости
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Apple на конференции для разработчиков WWDC 2019 представила новую операционную систему – macOS Catalina. В ней компания отказалась от программы iTunes.

iTunes заменят три отдельных сервиса – Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. Все, что было в медиатеке пользователя в iTunes, будет доступно в этих приложениях. iPhone и iPod теперь будут синхронизироваться с компьютером через Finder, отмечает The Verge.

Кроме того, на конференции Apple представила новую версию iOS с темным режимом и отдельную операционную систему для iPad.

Ранее Bloomberg сообщал, что Apple может объявить об отказе от iTunes на конференции. Сервис был запущен в январе 2001 г.

Технологии
Новости

На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны

Ведомости
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В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства столичных мировых судей.

Прокотол был зарегистрирован 21 мая в мировом судебном участке N 389 Басманного района Москвы. Дата его рассмотрения не уточняется.

Представитель «Коммерсанта» сообщил «Ведомостям», что пока не знает о раскрытии какой именно информации идет речь, официальных претензий издательский дом пока не получал.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, если юридическое лицо будет признано виновным в разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, ему грозит административный штраф в размере от 400 000 до 1 млн руб.

В апреле в газете «Коммерсантъ» был опубликован материал о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В тот же день о возможном уходе Матвиенко с поста сообщил и телеканал «Дождь». Через месяц два журналиста «Коммерсанта» – специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов – сообщили об уходе из издания из-за этой статьи. Они пояснили, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали еще 11 журналистов издания. Специальный корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных в открытом письме в Facebook пояснил, что журналисты ушли из-за того, что отказались раскрыть источники, информация от которых стала поводом для заметки.

Представитель Усманова заявил, что бизнесмен узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко также отрицала причастность к увольнению.

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Бизнес
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Группа ГАЗ попросила 100 млн евро на проекты на Кубе

Ведомости
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Находящаяся под санкциями группа ГАЗ Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера. В группе ГАЗ отказались комментировать информацию.

В октябре 2018 г. сообщалось, что группа ГАЗ запустила на Кубе сборочное производство автомобилей «ГАЗ» и «Урал». Борисов тогда выражал надежду, что эти автомобили будут продаваться не только на Кубе, но и в других странах Карибского бассейна.

Как писал «Коммерсантъ», в конце марта гендиректор группы ГАЗ Владимир Сорокин направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить 29,5 млрд руб. господдержки, угрожая дефолтом и падением производства на 40%. В 2018 г. из-за санкций группа увеличила кредитный портфель на 20,7 млрд руб. до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал – на 24,7 млрд руб. На увеличение оборотного капитала концерн потратил все собственные средства, включая прибыль.

Позже в правительстве подтвердили факт обращения компании за дополнительной господдержкой, уточнив, что решение о ее предоставлении пока не принято. Группа ГАЗ оказалась под санкциями в апреле 2018 г. вместе с другими компаниями Дерипаски. В декабре 2018 г. управление минфина США по контролю над иностранными активами опубликовало условия отмены санкций с некоторых активов бизнесмена – Дерипаска должен был отказаться от контроля над ними, но группы ГАЗ это не касалось. В марте 2019 г. предприниматель подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него.

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Технологии
Новости

От блогера Badсomedian требуют 1 млн рублей за показ отрезков из фильма

Ведомости
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Кинокомпания Kinodanz (недавно была переименована в KD Studios) подала иск к известному киноблогеру Евгению Баженову (публикует обзоры под псевдонимом Badcomedian). Об этом Баженов рассказал у себя на канале в Youtube. Иск был подан в Красногорский городской суд 18 января, следует их картотеки судебных дел суда, решения по нему нет. Кинокомпания потребовала от блогера выплатить 1 млн руб. компенсации, а также запретить ему использовать фрагменты их фильма в обзорах.

Претензии касаются фильма «За гранью реальности», рассказал Баженов в своем последнем блоге. Kinodanz утверждает, что Баженов нарушил нормы цитирования художественных произведений, рассказал он. Но такие нормы в законе не установлены, напомнил блогер.

Фильм «За гранью реальности» вышел в прокат в марте 2018 г. По сюжету фильма аферист Майкл собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Действие фильма происходит в Европе, а его герои – иностранцы, которые не имеют никакого отношения к России, но на производство этого фильма выделяло средства Министерство культуры, говорит Баженов. «За гранью реальности» собрал в России 126 млн руб., гораздо ниже ожиданий самих продюсеров. Фильм «не выстрелил» прежде всего из-за одновременного выхода в прокат фильма студии Marvel «Черная пантера», объясняли сами продюсеры в интервью «Кинобизнесу».

Обзор на фильм от Kinodanz Баженов выпустил 3 мая 2018 г. и назвал его «За гранью реальности» – Russian X-man и 11 друзей Мединского», потому что русский фильм во многом повторяет по сюжету голливудские картины. На данный момент обзор просмотрели почти 7 млн раз, следует из статистики Youtube.

Badсomedian – один из самых популярных русскоязычных каналов на YouTube, а кроме того псевдоним его автора Баженова. Он делает саркастические обзоры на российские современные фильмы, а также регулярно критикует Министерство культуры, которое выдает средства на производство фильмов, по его мнению, низкого качества. Канал был зарегистрирован в 2011 г., совокупное число просмотров роликов на нем превышает 660 млн. Наибольшее число просмотров на канале собрал ролик с критикой фильма «Движение вверх» – 16 млн просмотров. Или обзор фильма «Т-34» – собрал более 9 млн просмотров за три недели.

Из-за иска от Kinodanz Badсomedian приходится задерживать выпуски обзоров, и будущее канала пока под вопросом, предупредил Баженов.

В портфеле Kinodanz пока только два фильма – это «Танцы насмерть» (2016 г.) и «За гранью реальности» (2018 г.). У обоих картин довольно низкие оценки зрителей – 4 и 5 баллов соответственно из 10 возможных (данные «Кинопоиска»). Компания не раскрывала бюджет картин. В сервисе Kartoteka указан только один договор между Kinodaz и Минкультом: в 2013 г. компания получила из бюджета 24 млн руб. за продвижение фильма «13». В 2018 г. компания получила от Минкультуры субсидию на производство картины «Забытые боги» с производственным бюджетом 200 млн руб.

Политика
Новости

Трамп сообщил о выводе большей части «российских людей» из Венесуэлы

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter сообщил о том, что Россия проинформировала американские власти о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы. Являются ли россияне, покинувшие страну, военными, Трамп не уточнил.

В марте ряд латиноамериканских СМИ – колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medyaнаписали о прибытии двух российских самолетов и группы из 99 военнослужащих под командованием генерал-майора Вооруженных сил Василия Тонкошкурова. Представитель МИД России Мария Захарова впоследствии пояснила, что военные приехали в Каракас по действующим межправительственным соглашениям и пробудут там столько, сколько потребуется. Военный атташе посольства страны в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес сообщал «Интерфаксу», что речь об участии российских военных в боевых операциях не идет.

Власти США резко отреагировали на прибытие российских военных. Трамп встретился с женой лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо и заявил, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы.

В конце января 2019 г. в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Парламент не признал итогов голосования. Председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Российские власти поддержали режим Мадуро. США, страны Европы и государства Латинской Америки признали Гуайдо.

Санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения США ввели в 2017 г. В прошлом году и в начале 2019 г. Вашингтон усилил санкционный режим. Американские власти, в частности, ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, обвинив ее в спонсорстве режима Мадуро. В марте под санкции Вашингтона попал также российский банк «Еврофинанс Моснарбанк». США обвинили кредитную организацию в связях с PDVSA. В мае министерство торговли США внесло Венесуэлу в список стран, представляющих определенную угрозу национальной безопасности.

Что происходит в Венесуэле

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