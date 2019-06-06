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«Яндекс» купил билетную систему для организаторов мероприятий

«Яндекс.Медиасервисы», дочерняя структура «Яндекса», приобрела исключительные права на TicketSteam – билетную систему для организаторов мероприятий. Об этом сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе «Яндекса».

TicketSteam, как поясняется на ее сайте, обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов по продаже билетов на театральные, концертно-зрелищные и спортивные мероприятия. Она предназначена, в частности, для театров или билетных операторов.

«Яндекс» купил только права на софт, уточнила компания: петербургское ООО «Тикет бэст», которое управляет TicketSteam, в сделку не вошло. Финансовые условия «Яндекс» раскрывать не стал.

«Тикет бэст» принадлежит его гендиректору Павлу Ильичеву и Анастасии Родькиной, свидетельствуют данные Kartoteka.ru. Как рассказала пресс-служба «Яндекса», Ильичев уже перешел на работу в «Яндекс» и занял там должность руководителя проектов в билетном направлении сервиса «Яндекс.Афиша» (ею управляет «Яндекс.Медиасервисы»). Сам он подтвердил и сделку и назначение.

Через TecketSteam за 2018 г. продано более 2,5 млн билетов на сумму свыше 3,5 млрд руб., сообщил «Яндекс». Среди клиентов сервиса, по данным на его сайте, – в частности, радиохолдинг «Русская медиагруппа», радио «Рекорд», ДК имени Ленсовета, Театр имени Акимова, Театр имени Комиссаржевской. «Яндекс.Афиша» агрегировала билеты от разных партнеров, а теперь планирует предлагать организаторам мероприятий систему для самостоятельного управления продажами билетов, пояснил замруководителя «Яндекс.Афиши» Илья Альтшулер.

По словам гендиректора агентства InterMedia Евгения Сафронова, цена TicketSteam могла составить 20–50 млн руб., но, может быть, была и значительно больше. Доля «Яндекс.Афиши» на билетном рынке сейчас может составлять 5–10%, но после сделки, вероятно, увеличится в полтора–два раза, считает он.