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Роскомнадзор заявил о готовности Tinder раскрывать данные спецслужбам

Приложение для знакомств Tinder готово предоставлять данные российским спецслужбам, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью НТВ на Петербургском экономическом форуме.

«У компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать способ, в случае возникновения преступлений, искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», – сказал он.

Он напомнил, что у подобной ситуации мог быть и негативный сценарий развития, поскольку иногда компании не готовы сотрудничать с правоохранителями, и привел в пример Telegram. «Когда для компании первичным является бизнес, а не политическая деятельность, тогда диалог возникает», – добавил Жаров.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что внес компанию Match Group, владеющую Tinder, в реестр организаторов распространения информации. Входящие в реестр компании должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов. В самой компании после этого заявили, что Tinder зарегистрировалась в реестре, чтобы соответствовать требованиям российских законов, но не передавала никаких данных.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. На сегодняшний день приложение доступно более чем в 190 странах.