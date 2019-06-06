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Сбербанк и Rambler Group договорились о единой аутентификации пользователей

Сбербанк и Rambler Group подписали соглашение о партнерстве по реализации приоритетных проектов, сообщается в совместном пресс-релизе компаний. В рамках этого соглашения Сбербанк ID станет одним из способов авторизации на ресурсах Rambler Group.

Стороны также договорились о «приоритетном использовании» эквайринга Сбербанка «в случае, если это будет коммерчески обоснованно для Rambler Group». Кроме того, в июне в некоторых отделениях Сбербанка в Москве посетителям будут предлагать ознакомиться с Okko – онлайн-кинотеатром Rambler Group. Если клиент проявит интерес, ему помогут оформить ознакомительную подписку – 14 дней за 10 руб. Также сервисы Rambler – билеты в киносеть этой компании и подписка на базовый пакет Okko – будут включены в пилотное пакетное цифровое предложение Сбербанка для клиентов.

Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

В апреле было объявлено о том, что Сбербанк станет владельцем 46,5% Rambler Group. 46,5% остались у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательство «Азбука-Аттикус» не вошли в сделку.