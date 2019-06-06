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Вексельберг рассказал, что помешало тестировать беспилотник «Яндекса» в «Сколкове»

Тестированию беспилотных автомобилей «Яндекса» в «Сколкове» помешало заявление в Генпрокуратуру, заявил на Петербургском экономическом форуме председатель совета директоров фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. «Мы заключили соглашение с «Яндексом», который хотел опробовать у нас на территории беспилотный транспорт. У нас начало ездить беспилотное такси. И – не буду называть конкретно, один из жителей нашего инновационного города написал заявление в Генпрокуратуру, сказал, что очень обеспокоен, что ездит беспилотник, а у него дети. И Генпрокуратура на сегодняшний день запретила эксплуатацию, и мы находимся в непростом диалоге с правоохранительными органами», – цитирует его The Bell.

В пресс-службе «Яндекса» The Bell заявили, что тестирование беспилотных автомобилей не прекращалось с октября прошлого года.

В октябре прошлого года «Яндекс» в тестовом режиме впервые в России запустил беспилотное такси на территории инновационного центра «Сколково». Беспилотный автомобиль можно было вызвать через приложение «Яндекс.Такси». Если клиент находился в «Сколкове», то приложение предлагало ему услугу поездки на беспилотном такси по обычному тарифу. В салоне автомобиля «всегда будет находиться инженер-испытатель, следящий за его движением», сообщалось в материалах «Яндекса»

В 2016 г. «Яндекс» начал работу над технологией беспилотного управления автомобилем. Разработчики создали три прототипа таких автомобилей: два на базе Toyota Prius и один – на Kia Soul. Беспилотники «Яндекса» умеют пропускать пешеходов, распознавать и объезжать препятствия и применять экстренное торможение, убеждает компания в сообщении. В феврале 2018 г. беспилотная машина компании впервые проехала по улицам Москвы после снегопада. В июне того же года беспилотный автомобиль «Яндекса» преодолел 789 км, доехав от Москвы до Казани. В 2019 г. «Яндекс» планирует запустить 100 беспилотных автомобилей, сообщил в ходе конференц-колла гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

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