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Суд не стал рассматривать дело о раскрытии гостайны газетой «Коммерсантъ»

Суд не стал рассматривать дело о раскрытии гостайны газетой «Коммерсантъ», сообщил «Ведомостям» главный юрист ИД «Коммерсантъ» Георгий Иванов. «Как следует из полученных нами документов, суд вернул Роскомнадзору материалы производства без рассмотрения, поскольку служба не описала, в чем именно состояло возможное правонарушение», – пояснил он.

«Ведомости» ожидают ответа Роскомнадзора.

О том, что в отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, стало известно 3 июня. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства столичных мировых судей. Протокол был зарегистрирован 21 мая в мировом судебном участке N 389 Басманного района Москвы. Представитель «Коммерсанта» заявил «Ведомостям», что не знает, о раскрытии какой именно информации идет речь, официальных претензий издательский дом не получал.

Позже начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина подтвердила ТАСС, что ведомство составило такой протокол в отношении издания и направило его в суд. «Действительно, есть такая история. И действительно, их за это привлекут к административной ответственности, наверное. Протокол мы составили, а вот суд уже сам решит, судебный вопрос», – отмечала она.

В апреле в газете «Коммерсантъ» был опубликован материал о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Через месяц два журналиста «Коммерсанта» – специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов – объявили об уходе из газеты из-за этой статьи. Они пояснили, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали еще 11 журналистов издания. Представитель Усманова заявил, что бизнесмен узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко также отрицала причастность к увольнению журналистов.