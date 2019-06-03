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На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны

В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства столичных мировых судей.

Прокотол был зарегистрирован 21 мая в мировом судебном участке N 389 Басманного района Москвы. Дата его рассмотрения не уточняется.

Представитель «Коммерсанта» сообщил «Ведомостям», что пока не знает о раскрытии какой именно информации идет речь, официальных претензий издательский дом пока не получал.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, если юридическое лицо будет признано виновным в разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, ему грозит административный штраф в размере от 400 000 до 1 млн руб.

В апреле в газете «Коммерсантъ» был опубликован материал о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В тот же день о возможном уходе Матвиенко с поста сообщил и телеканал «Дождь». Через месяц два журналиста «Коммерсанта» – специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов – сообщили об уходе из издания из-за этой статьи. Они пояснили, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали еще 11 журналистов издания. Специальный корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных в открытом письме в Facebook пояснил, что журналисты ушли из-за того, что отказались раскрыть источники, информация от которых стала поводом для заметки.

Представитель Усманова заявил, что бизнесмен узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко также отрицала причастность к увольнению.