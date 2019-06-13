Технологии

Новости

В России появится первый коммерческий смартфон на операционной системе Astra Linux

В России будет выпущен первый коммерческий смартфон, а также два планшета на операционной системе Astra Linux. Об этом сообщил «Коммерсанту» производитель таких устройств — Mobile Inform Group и группа компаний Astra Linux.

Они отметли, что речь идет об устройствах промышленного класса, то есть предназначенных для «интенсивной эксплуатации в суровых условиях». Гаджеты будут доступны к заказу в сентябре 2019 г.

Как отметил гендиректор Mobile Inform Group Константин Манцветов, предполагается «большой ценовой диапазон», средняя стоимость будет на уровне «хороших телефонов на Android». По его словам, в планах у компании — «продать десятки тысяч устройств в ближайшем будущем».

У смартфона MOG C55AL будет диагональ экрана 5,5 дюйма, у планшетов MIG T8AL и MIG T10AK — 8 и 10 дюймов соответственно. Устройства оснащены 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти с возможностью расширения. От аккумулятора они должны работать 10-12 часов при температуре от –20°С до +60°С и четыре-пять часов при температуре до –30°С, утверждают разработчики.

Планируется, что заказчиками новых устройств станут госслужбы, силовые ведомства, предприятия энергетики, нефти и газа, добычи, транспорта, производства и др., рассказал директор по продукту Astra Linux Роман Мылицын.

Ранее на Astra Linux продавались только серверы, рабочие станции и ноутбуки.

В настоящее время единственной отечественной мобильной ОС считается «Аврора» (Sailfish) «Ростелекома», напоминает «Коммерсантъ». Разработки в этом направлении ведет и «Лаборатория Касперского».