Технологии

Новости

Единороссы предложили ввести многомиллионные штрафы за отказ хранить данные в России

Двое депутатов от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий многомиллионные штрафы за невыполнение требований о хранении в России персональных данных россиян. Пакет документов опубликован на сайте нижней палаты парламента.

По мнению авторов законопроекта, с момента вступления в силу закона, обязывающего интернет-компании хранить персональные данные россиян в России, прошло достаточно времени для выполнения этих требований. Однако действующим законодательством не предусмотрено наказание за отказ от локализации баз данных. «В результате корпорации (Twitter и Facebook – ред.) были оштрафованы на 3000 руб. за непредоставление информации. Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения», – говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается наказывать компании, не выполнившие требование о хранении персональных данных в России, штрафом от 2 до 6 млн руб. В случае повторного нарушения штраф предлагается увеличить до 6–18 млн руб.

Авторы законопроекта ссылаются на зарубежный опыт. По их словам, в Германии, Франции Турции, Великобритании за подобные нарушения предусмотрены штрафы, равняющиеся нескольким миллионам рублей.

«Внесенный законопроект является сигналом для таких компаний, как Facebook и Twitter, и станет эффективным механизмом воздействия на них», – заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. «Штраф достаточно существенный. А при наличии отсутствия реакции будут повторные штрафы, и они превратятся в итоге в десятки миллионов», – сказал он «Интерфаксу».

В апреле суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter за несвоевременное предоставление информации о локализации данных россиян в России на 3000 руб. Роскомнадзор заявил, что может направить социальным сетям новые требования локализовать данные. У компаний будет 6–9 месяцев на содержательный ответ ведомству. Согласно российскому законодательству сервис, который отказался переносить данные в Россию, может быть заблокирован.