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Единороссы предложили ввести многомиллионные штрафы за отказ хранить данные в России

Ведомости
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Двое депутатов от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий многомиллионные штрафы за невыполнение требований о хранении в России персональных данных россиян. Пакет документов опубликован на сайте нижней палаты парламента.

По мнению авторов законопроекта, с момента вступления в силу закона, обязывающего интернет-компании хранить персональные данные россиян в России, прошло достаточно времени для выполнения этих требований. Однако действующим законодательством не предусмотрено наказание за отказ от локализации баз данных. «В результате корпорации (Twitter и Facebookред.) были оштрафованы на 3000 руб. за непредоставление информации. Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения», – говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается наказывать компании, не выполнившие требование о хранении персональных данных в России, штрафом от 2 до 6 млн руб. В случае повторного нарушения штраф предлагается увеличить до 6–18 млн руб.

Авторы законопроекта ссылаются на зарубежный опыт. По их словам, в Германии, Франции Турции, Великобритании за подобные нарушения предусмотрены штрафы, равняющиеся нескольким миллионам рублей.

«Внесенный законопроект является сигналом для таких компаний, как Facebook и Twitter, и станет эффективным механизмом воздействия на них», – заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. «Штраф достаточно существенный. А при наличии отсутствия реакции будут повторные штрафы, и они превратятся в итоге в десятки миллионов», – сказал он «Интерфаксу».

В апреле суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter за несвоевременное предоставление информации о локализации данных россиян в России на 3000 руб. Роскомнадзор заявил, что может направить социальным сетям новые требования локализовать данные. У компаний будет 6–9 месяцев на содержательный ответ ведомству. Согласно российскому законодательству сервис, который отказался переносить данные в Россию, может быть заблокирован.

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Политика
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Борис Джонсон выиграл первый раунд борьбы за лидерство среди консерваторов

Ведомости
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон набрал большинство голосов по итогам первого раунда голосования за пост лидера консервативной партии, пишет британская газета The Guardian. За Джонсона проголосовали 114 депутатов. На втором месте по популярности действующий министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, за него проголосовали 43 парламентария. Всего по итогам первого тура поддержку, необходимую для продолжения борьбы, получили семь кандидатов из 10. Кроме Джонсона и Ханта в предвыборной гонке также участвуют министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр внутренних дел Саджид Джавид, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.

«Спасибо моим друзьям и коллегам в консервативной и юнионистской партиях за вашу поддержку. Я рад, что победил в первом туре, но впереди еще долгий путь», – написал Джонсон в Twitter.

Голосования будут проходить и на следующей неделе в таком же формате. В финальном раунде предвыборной гонки должны остаться два кандидата. лидер консервативной партии будет определен приблизительно после 22 июля.

Ранее британский премьер Тереза Мэй отказалась быть лидером консервативной партии из-за сложностей с Brexit.

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Экономика
Новости

Медведев потребовал от Минфина объяснить неэффективные траты по нацпроектам

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему нацпроекты финансируются настолько медленно, говорится в сообщении на сайте правительства. «Хочу отдельно подчеркнуть, что по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно», – сказал он на заседании правительства.

Доклад о ситуации премьер выслушает 14 июня. Медведев напомнил, что эта тема недавно поднималась на заседании Совета президента по стратегическому развитию и национальным проектам. «Я также дал поручения Минфину и ответственным исполнителям. Завтра, то есть 14 июня, я жду доклады по этой теме: что сделано и чего не сделано», – подчеркнул премьер.

В мае прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 г. На его основании правительство подготовило и утвердило 13 нацпроектов. Нацпроекты, по замыслу властей, должны стимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян. Стоимость их реализации в 2019–2024 гг. оценивается в 25,7 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет. Руководители нацпроектов – министры, а кураторы – вице-премьеры.

После проверки выполнения нацпроектов председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин усомнился в том, что их реализация снизит бедность в России, увеличит продолжительность жизни и сможет вывести экономику на пятое место в мире. В докладе СП об исполнении федерального бюджета за январь – март указывалось, что на реализацию нацпроектов за этот период было направлено 221 млрд руб., или 12,8% от годового объема.

Финансы
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Минфин: иностранцы на рынке ОФЗ приспособились к санкционным рискам

Ведомости
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Россия планирует увеличить эмиссию рублевых гособлигаций в этом году примерно на 40% по сравнению с 2018 г. – до 1,55 трлн руб., рассказал в интервью Financial Times (FT) заместитель министра финансов Владимир Колычев. По его словам, иностранные инвесторы уже меньше боятся рисков, связанных с санкциями США, Россия же к ним приспособилась и готова оперативно реагировать, меняя объемы эмиссии.

Спрос иностранцев на ОФЗ резко вырос, несмотря на планы конгресса США запретить им покупать российский долг, что позволило России разместить в мае бонды на 375 млрд руб., отметил Колычев. Месяцем ранее эмиссия составила рекордные 400 млрд руб. «Неопределенности стало меньше, а жить с [санкционными] рисками – проще», – сказал он. Когда риски появляются, инвесторам нужно просчитать их и возможные последствия, пока это делается, инвестировать сложно, но «сейчас, по всей видимости, этот процесс естественным образом подошел к концу», отметил замминистра.

Если США примут меры по ограничению операций с российским долгом через Офис по контролю за иностранными активами (OFAC), Россия готова, у нее есть свой «анти-OFAC», добавил Колычев. Министерство финансов гибко подходит к оценке спроса, и когда он низок на долгосрочные выпуски из-за рыночного стресса, «мы можем переключиться на краткосрочные бумаги с плавающей ставкой или <…> ограничить эмиссию, [чтобы] не оказывать давления на вторичный рынок».

У Минфина сейчас нет такой потребности в долговом финансировании, как в январе – мае, поэтому «если условия резко изменятся, мы можем отреагировать на это гораздо более гибко», сказал Колычев FT. Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии, потому что уже перевыполнил план по привлечению в первом, говорил 21 мая руководитель долгового департамента министерства Константин Вышковский. Оно в этом году перевыполнило планы по привлечению на I и II кварталы, причем увеличенный план на II квартал (600 млрд руб.) был перевыполнен к середине мая.

Новости СМИ2
Политика
Новости

В Госдуме предложили ввести компенсацию за незаконное уголовное преследование

Ведомости
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Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты предлагают установить минимальный размер компенсации за незаконное уголовное преследование на уровне 1000 руб. за каждый день преследования. Минимальную выплату за незаконное заключение под стражу предлагается установить в размере 15 000 руб. за каждый день нахождения под арестом. Компенсация за незаконный домашний арест или подписку о невыезде не может быть ниже 5000 руб. за каждый день применения меры пресечения, отмечается в документе.

Внесение этого законопроекта в Госдуму не связано с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сказал ТАСС один из его авторов, депутат Михаил Емельянов. Он отметил, что такие случаи происходят часто, но о них не очень много говорят.

Полицейские 6 июня задержали Голунова, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд отправил журналиста под домашний арест. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что обвинения с Голунова сняты в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Новости СМИ2
Технологии
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Минэкономразвития предложило субсидировать иностранных производителей кино и сериалов

Ведомости
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Минэкономразвития разработало проект постановления о господдержке иностранных производителей, которые планируют снимать фильмы и сериалы в России. Такой документ был опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Субсидия (или рибейт) может покрыть 25–30% от фактических затрат производителей. Первым внимание на это обратил РБК.

Роль агента по выплате субсидий возьмет на себя Российский экспортный центр. Как следует из документа, субсидию получат не сами иностранные компании, а их российские партнеры, прошедшие квалификационный тест и набравшие в нем минимум 17 баллов из 41 возможного.

Производители смогут возместить расходы на аренду сценических площадок, офисов, складов, съемочного и аудиооборудования, летательных аппаратов, осветительного оборудования, генераторов и транспортных средств. Также подлежит возмещению оплата услуг российских кинопроизводителей, звукозаписывающих компаний и организаций, занимающихся постпроизводством (монтаж звука и изображения, сведение, цветокоррекция, мастеринг), и персонала. Кроме того, речь идет о возмещении оплаты гостиничных, кейтеринговых, клининговых услуг, ремонта оборудования и техники, услугах связи и прачечных, тратах на строительство постановочных объектов, страховании и здравоохранении, покупке реквизита и бутафории, услугах аудиторов и бухгалтеров.

Авторы документа устанавливают требования к бюджетам и хронометражам фильмов, сериалов и другой аудиовизуальной продукции, которая претендует на господдержку. Как отмечается в пояснительной записке, художественный фильм должен быть длиннее одного часа, а бюджет его – больше 20 млн руб., мультфильм – длиннее одного часа при бюджете 10 млн руб. Для художественных сериалов, произведенных для телевидения и интернета, требуется быть длиннее 15 минут и дороже 5 млн руб. за серию, для анимационных сериалов – длиннее 15 минут и дороже 3 млн руб. за серию.

Бизнес
Новости

На загоревшемся в Оманском заливе танкере находились 12 россиян

Ведомости
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Экипажи двух танкеров, загоревшихся в Оманском заливе, эвакуированы, среди них 12 россиян, сообщил «Интерфаксу» представитель Российского профсоюза моряков. По словам собеседника агентства, россияне находились на судне Front Altair, принадлежащем компании Frontline, их жизни ничто не угрожает.

Ранее «РИА Новости» сообщало об 11 спасенных российских моряках. По данным агентства IRNA, с горящих танкеров были эвакуированы все находившиеся на них 44 человека, они доставлены на территорию Ирана.

Иранские и арабские СМИ 13 июня сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Как стало известно позже, одно из двух судов арендовала японская транспортная компания Kokuka Sangyo. Второе принадлежало компании Frontline, зарегистрированной на Бермудских островах. По предварительным данным, один из танкеров затонул.

Бизнес
Новости

Нефть подорожала на 3,5% из-за нападения на танкеры в Оманском заливе

Ведомости
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Цены на нефть выросли в среднем на 3,5% после происшествия с японскими танкерами в Оманском заливе, свидетельствуют данные торгов на Интерконтинентальной бирже. К 14.40 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 3,7% до $62,27 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI в это же время стоили $52,98 за баррель, прибавив в цене 3,5%.

Иранские и арабские СМИ 13 июня сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Одно из двух судов было арендовано японской транспортной компанией Kokuka Sangyo, утверждает телеканал Press TV. Второе принадлежало компании Frontline, зарегистрированной на Бермудских островах. Reuters отмечает, что в зоне происшествия находятся корабли ВМС США.

По данным агентства IRNA, после нападения Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию. Как рассказал «РИА Новости» представитель Frontline, на борту принадлежащего компании судна находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии.

Политика
Новости

Руководитель МВД Великобритании подписал решение о выдаче Ассанжа США

Ведомости
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Руководитель МВД Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа США. Об этом он заявил в эфире Радио BBC.

Джавид подчеркнул, что британские власти получили «легитимный запрос об экстрадиции» и он, как министр внутренних дел, «хотел бы свершения правосудия». Теперь решение зависит от суда, добавил он. По его словам, в суд решение об экстрадиции поступит в пятницу, 14 июня, отмечает Financial Times. Кроме того, Джавид назвал обоснованным заключение Ассанжа.

Газета The Guardian уточняет, что суд рассмотрит вопрос экстрадиции Ассанжа 14 июня. Заседание может пройти прямо в британской тюрьме Белмарш, где содержится основатель Wikileaks. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство в Лондоне и арестовать Ассанжа, который жил там около семи лет. Эквадорские власти также разрешили британским властям забрать его личные вещи. Минюст США тогда напомнил, что обвиняет Ассанжа в сговоре с бывшим информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Политика
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«Медуза» планирует опубликовать расследование Голунова в течение месяца

Ведомости
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«Медуза» планирует в течение месяца опубликовать расследование, которое готовил журналист Иван Голунов перед своим задержанием. Об этом написал портал «МБХ-медиа» со ссылкой на главного редактора издания Ивана Колпакова: «Думаю, в течение месяца». Колпаков подтвердил «Ведомостям» эту информацию.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил его под домашний арест. Голунов свою вину не признавал. Он заявил, что наркотики ему подбросили, и связал дело, заведенное против него, со своей профессиональной деятельностью. Перед задержанием он работал над материалом о похоронном бизнесе в России и успел отправить черновик материала своему редактору, рассказывал он в суде.

На этой неделе, 11 июня, МВД сняло с Голунова все обвинения, вечером того же дня он вышел на свободу. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, все сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, отстранены от исполнения служебных обязанностей для проверки. Материалы проверки поступили в Следственный комитет. Колокольцев также заявил, что будет ходатайствовать об освобождении от должности начальника УВД по Западному административному округу столицы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.

Голунов – на свободе. Фотографии

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Бизнес
Новости

Сбербанк продаст 10% акций «Уралкалия» давнему партнеру Мазепина

Ведомости
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Сбербанк принял предложение Rinsoco Trading Co о выкупе 10% акций «Уралкалия», сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе банка.

Этот пакет акций будет продан по цене 89,3 руб. за акцию. Предложение банку поступило в середине марта.

Сбербанк приобрел 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия» у той же самой Rinsoco Trading в декабре 2018 г. Сумма сделки не раскрывалась. Цена продажи этого пакета акций будет выше, чем цена покупки, отметил собеседник РБК. По его словам, это было своего рода кредитование компании со стороны Сбербанка.

Сейчас Rinsoco Trading принадлежит 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия», еще 20% акций компании в собственности у «Уралхима» Дмитрия Мазепина, около 56,7% акций – казначейские, 3,2% акций торгуются на Московской бирже.

Недвижимость
Новости

Минстрой опроверг сообщения об отсрочке перевода застройщиков на эскроу

Ведомости
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Переноса сроков перехода строительной отрасли на новую модель финансирования не будет, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на селекторном совещании с регионами по переходу на проектное финансирование. «С 1 июля на 1 октября ничего не переносится, сейчас обсуждаются сроки, когда опустится шлагбаум по предоставлению заключений о строительной готовности», – пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой источник сообщила, что Минстрой может перенести с 1 июля на 1 октября переход застройщиков на использование специальных банковских счетов (эскроу-счетов) вместо договоров долевого участия (ДДУ). В Минстрое отказались комментировать газете эту информацию.

По данным издания, вопрос обсуждался 11 июня на совещании у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. На совещании Якушев заявил, что степень готовности домов будет определяться до 1 октября. По словам собеседника газеты, фактически это даст возможность большинству девелоперов привлекать средства по ДДУ без кредитования и после 1 июля.

С 1 июля все застройщики должны перейти на использование эскроу-счетов при продаже квартир. То есть им запретят финансировать стройки напрямую через средства дольщиков. Средства, которые перечислят покупатели квартир застройщикам, должны будут поступить на специальный банковский счет (эскроу-счет). Доступ к нему девелоперы получат только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.

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