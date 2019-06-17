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Гендиректор Huawei прогнозирует потерю $30 млрд из-за торговой войны с США

Китайская компания Huawei снизит производственные мощности из-за ограничений США, в результате выручка в ближайшие два года может сократиться на $30 млрд относительно прогнозов, сообщил в эфире Центрального телевидения Китая основатель и гендиректор компании Жэнь Чжэнфэй.

«Таким образом, выручка от продаж в этом и следующем годах составит около $100 млрд», – сказал Жэнь Чжэнфэй в эфире Центрального телевидения КНР. Он подчеркнул, что ограничительные меры наносят ущерб не только китайскому бизнесу, но и интересам США. При этом гендиректор Huawei выразил уверенность, что бизнес снова начнет набирать обороты после 2020 г.

Выручка Huawei в 2018 г. составила 721,2 млрд юаней ($104,16 млрд), что на 19,5% выше показателя предыдущего года.

В мае США обвинили Huawei в шпионаже в пользу Пекина и краже интеллектуальной собственности у американских компаний. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении в США чрезвычайного положения для обеспечения безопасности коммуникационной инфраструктуры, фактически закрыв для Huawei американский рынок.

Также министерство торговли США внесло Huawei в черный список, теперь ей нельзя будет покупать комплектующие у американских компаний без специального разрешения. Кроме того, Вашингтон пытается убедить европейские страны отказаться от использования оборудования Huawei в своих 5G-сетях. Во время визита в Великобританию Трамп обещал в противном случае ограничить обмен разведданными. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг ограничений США против Huawei, которую пытаются «бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка», может называться первой технологической войной.