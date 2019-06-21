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Курс биткойна обновил годовой максимум

Курс биткойна обновил новый максимум – во время торгов в пятницу, 21 июня, стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые за год. На 15.36 мск, согласно данным CoinDesk, биткойн дорожал на 6,2% и торговался на уровне $9825,7. В свою очередь, согласно данным биржи Coinmarketcap, биткойн вырос в цене на 6,2% до $9845,7.

C начала года биткойн подорожал на 164%. Несмотря на это, курс криптовалюты по-прежнему остается низким относительно пиковых уровней конца 2017 г., когда один биткойн стоил почти $20 000. В конце 2018 г. стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000. В начале 2019 г. биткойн торговался на уровне $3500.

Как отмечает Bloomberg, на рынок криптовалют в последние дни оказывает положительное влияние запуск Facebook собственной криптовалюты Libra.