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Крупный подрядчик Apple призвал компанию перенести производство в Тайвань

Основатель и председатель совета директоров тайваньского производителя электроники Foxconn Терри Гоу призвал Apple перенести производство своих устройств из Китая в Тайвань, сообщает агентство Bloomberg. Foxconn – один из крупнейших подрядчиков Apple.

Разговоры о переносе производства идут на фоне торговой войны между США и Китаем, отмечает The Verge. В мае президент США Дональд Трамп повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за недовольства тем, как продвигаются торговые переговоры с Пекином. Затем он поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины может попасть фактически весь импорт из Китая, а переговоры между сторонами с тех пор не возобновились. Окончательное решение о введении таких пошлин будет принято в конце июня.

Apple 17 июня попросила Трампа не вводить дополнительные пошлины на товары из Китая. Компания указывала, что от вводимых его администрацией тарифов пострадает производство всех флагманских продуктов компании, включая iPhone, iPad, Mac, AirPods и AppleTV, а также аксессуаров к ним. Вклад корпорации в экономику США снизится, предупредила компания.

Nikkei отмечает, что Apple уже рассматривает возможность переноса 15–30% производства из Китая. Кроме Тайваня Apple изучает площадки во Вьетнаме, Индии, Мексике, Индонезии и Малайзии.