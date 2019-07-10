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Власти США собираются значительно ослабить ограничения против Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа собирается значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei, пишет Financial Times. Власти США готовы оставить в силе только один запрет – на покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для нацбезопасности США.

Как отмечает издание, такое решение является победой для технологических компаний, лоббировавших возможность продолжать торговлю с Huawei.

Во вторник, 9 июля, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон начнет выдавать американским компаниям лицензии на продажу телекоммуникационного оборудования китайскому производителю на определенных условиях. По словам министра, Huawei не станут исключать из черного списка компаний, с которыми торговля технологиями и комплектующими происходит только по специальной лицензии.

Ранее Вашингтон обвинил Huawei в сборе данных пользователей в интересах Пекина и краже интеллектуальной собственности у американских компаний. В середине мая Трамп подписал указ, запрещающий телекоммуникационным компаниям США покупать оборудование, представляющее угрозу для нацбезопасности страны. В тот же день министерство торговли страны включило Huawei и 70 ее дочерних подразделений в черный список. Спустя пять дней ведомство разрешило Huawei работать в США по специальной лицензии.