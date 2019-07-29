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Grab и SoftBank инвестируют $2 млрд в развитие онлайн-сервисов в Индонезии

Сервис заказа такси в Юго-Восточной Азии Grab и японский SoftBank инвестируют $2 млрд в индонезийский рынок. Эти средства пойдут на развитие транспортной и цифровой инфраструктуры страны.

SoftBank и Grab планируют развивать в Индонезии экосистему электромобилей. В течение ближайших трех месяцев Grab запустит в стране сервис по оказанию электронных медицинских услуг. Кроме того, компания откроет в Джакарте вторую штаб-квартиру, которая также станет главным офисом для GrabFood – крупнейшего сервиса по доставке еды в Юго-Восточной Азии.

Об этом решении было объявлено после встречи руководителей Grab и SoftBank с президентом Индонезии Джоко Видодо. На ней обсуждалось стремление Индонезии стать крупнейшей цифровой экономикой в регионе в течение следующих нескольких лет, сосредоточив внимание на инвестициях в технологический сектор.

Grab работает в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже. В марте 2018 г. Uber продала этой компании часть своего бизнеса в Азии. На индонезийском рынке Grab конкурирует с местным сервисом заказа такси Go-Jek.