Технологии

Новости

«Лаборатория Касперского» займется созданием антивирусов для властей Вьетнама

Российский разработчик антивирусов «Лаборатория Касперского» поучаствует в создании антивируса для госорганов и объектов критической информационной инфраструктуры Вьетнама, говорится в сообщении Минкомсвязи и подтверждает представитель «Лаборатории Касперского». Такой контракт российская компания заключила с одной из вьетнамских правительственных структур, которая получит доступ к антивирусной базе и основным программным компонентам. Для «Лаборатории Касперского» это коммерческий проект, заверил её представитель, отказавшись от иных комментариев. Планируется, что первые несколько тысяч сотрудников госорганов начнут использовать совместное решение уже в 2019 г.

Во Вьетнаме российская компания также занимается подготовкой специалистов по информационной безопасности, а в мае заключила соглашение с местной телекоммуникационной компанией Vietnam Posts and Telecommunications Group.

В 2018 г. выручка «Лаборатории Касперского» выросла на 4% и составила $725,6 млн. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, России, Центральной Азии и СНГ продажи выросли на 6%, на Ближнем Востоке, в Турции и Африке – на 27%. В Северной Америке выручка, напротив, снизились на 25%, что сам производитель объясняет «сложной геополитической обстановкой». В Латинской Америке продажи упали на 11%, компания связывает это с девальвацией национальной валюты в регионе.

Помимо антивирусов «Лаборатория Касперского» занимается разработкой собственной операционной системы, а в мае этого года вошла в капитал российского разработчика офисных приложений – компании «Новые облачные технологии», приобретя долю в 29,5%.