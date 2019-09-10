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Систему распознавания лиц для оплаты проезда внедрят в Москве к концу 2020 года

В Москве повсеместно внедрят систему распознавания лиц для оплаты проезда в транспорте к концу 2020 г., передает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова. По его словам, эксперимент по внедрению уже проводится в столичном метрополитене. «Есть первые результаты, достаточно неплохие. Единственный минус — это не так быстро, как банковская карта и карта «Тройка». — заявил Ликсутов.

Желание поучаствовать в проекте выразили ВТБ и Сбербанк, но «понадобится время, чтобы все доработать», сказал Ликсутов. «К концу следующего года... если это заработает в метро, с высокой долей вероятности это заработает на других видах транспорта», — добавил он.

В России технологию распознавания лиц FindFace Security разработал российский стартап NtechLab. Сейчас компания с FIFA и Катаром, принимающим чемпионат мира по футболу в 2022 г., ведет переговоры по развертыванию технологии во время проведения спортивных мероприятий. Ранее эта технология была применена на ЧМ-2018 в России. Благодаря ее внедрению в нескольких российских городах полицейские задержали более 180 правонарушителей, в том числе лиц, находящихся в федеральном розыске.

NtechLab была основана в 2015 г. программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Сейчас акционерами стартапа являются дочерняя компания «Ростеха» – «РТ – развитие бизнеса», фонд Рубена Варданяна и его партнеров – New Dimension Fund Variable Capital Investment, а также основатели компании и первые инвесторы.