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«Коммерсантъ» рассказал о мошеннической схеме в Facebook с «платформой для инвестиций»

В российском сегменте Facebook появилась реклама, в которой используется образ основателя Telegram Павла Дурова, с предложением заработка на криптовалютах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, пост, который продвигается под аккаунтом «Успешный инвестор», ведет на сайт, дизайн которого маскируется под РБК. На сайте есть публикация, выглядящая как расследование этого издания, и в нее встроены ссылки на сайт с видеороликом об «уникальной схеме» заработка и формой для регистрации на инвестиционной платформе Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. На этой платформе предлагается зарегистрироваться и заполнить форму, куда надо ввести личные данные, в частности адрес электронной почты и телефон. Зарегистрировавшись, пользователь сможет без усилий зарабатывать по 10 000 — 15 000 руб. в день, обещается на сайте.

Домен, на котором разместился фальшивый сайт, зарегистрирован 30 августа, свидетельствуют данные сервисов whois.

В Telegram и Facebook не ответили на запрос «Коммерсант». Объявления, предлагающие «схемы быстрого обогащения», в Facebook официально запрещены.

В начале сентября 2018 г. Telegram сообщил инвесторам о разработке блокчейна Telegram Open Network (TON). Под нее был привлечены $1,7 млрд от инвесторов. Команда Telegram обещала, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. Использоваться в системе будет криптовалюта Gram. Пользователям Telegram был обещан интегрированный с приложениями Telegram кошелек, который должен стать самым распространенным криптокошельком в мире. Один из инвесторов говорил, что публичный тест TON планируется с 1 сентября 2019 г.