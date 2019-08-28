Telegram может начать публичное тестирование своего блокчейна 1 сентября

У Telegram (на фото основатель мессенджера Павел Дуров) есть обязательства перед инвесторами – запустить до 31 октября 2019 г. рабочую блокчейн-сеть Tatan Syuflana / AP

Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network). Об этом сообщил «Ведомостям» один из инвесторов TON, который знает об этом от команды мессенджера, и руководитель одной из компаний, участвовавшей в закрытом этапе тестирования TON.

В ходе публичного теста в открытом доступе должны появиться код ноды (узел блокчейн-сети) и инструкция по ее установке, знает последний. Также должны стать доступны шардинг (это процесс разбивки транзакций на отдельные куски для обеспечения масштабирования) и консенсус (механизм подтверждения новых блоков в блокчейне), что позволит тестировать весь блокчейн, указывает собеседник «Ведомостей». Все ждут, что Telegram выложит в публичный доступ код ноды и подробную документацию по ее установке, это позволит любому разработчику создавать собственную ноду блокчейна TON, объясняет один из инвесторов TON.

Блокчейн состоит из сети нод – по сути, это компьютеры, которые хранят часть или всю информацию о блокчейне и обмениваются между собой информацией о блоках и транзакциях. Чем больше нод, тем более распределенная сеть блокчейна и тем сложнее принять решение в пользу того или иного участника сети.

TON – это блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В white paper (описании блокчейн-системы), распространенной среди инвесторов в январе 2018 г., команда обещала, что TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространенных сейчас блокчейнов Bitcoin и Ethereum и, более того, сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.

У Telegram есть обязательства перед инвесторами – запустить до 31 октября 2019 г. рабочую блокчейн-сеть. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги. Накануне, 27 августа, The New York Times со ссылкой на трех инвесторов, которые общались с Telegram, сообщила, что разработчики должны уложиться в срок. Первая партия криптовалюты Gram, по словам собеседников NYT, будет выпущена «в течение следующих двух месяцев».

До сих пор команда Telegram существенно отставала от сроков запуска элементов TON, обозначенных в white paper. Например, запуск тестовой версии TON был запланирован на II квартал 2018 г., в течение следующих трех месяцев должны были проходить тестирование и аудит блокчейна, после чего в конце года планировался запуск стабильной версии TON. Но по факту тестирование несколько раз откладывалось и началось в закрытом режиме лишь в апреле 2019 г.

Для закрытого тестирования доступ к тестовой версии TON получило ограниченное число профессиональных команд по всему миру. Предполагалось, что они получат возможность установить у себя тестовый узел блокчейн-сети (ноду). Но в итоге по ссылке был только «легкий клиент» блокчейна TON, инструкция по его установке, а также техническая документация к самому блокчейну и описание языка программирования Fift для создания смарт-контрактов (электронный договор, исполняющийся при наступлении заранее определенных условий) в TON, говорит представитель одной из компаний, получивших тогда ссылку для тестирования. «Легкий клиент» подключался к уже существующей ноде, которая была у самого TON, уточняет руководитель другой компании, тестировавшей блокчейн.

«Легкий клиент» – это набор софта для подписания транзакций и коммуникации с полной нодой, которая стоит у Telegram, говорит Александр Сафонов, гендиректор компании ButtonWallet, разработавшей электронный кошелек для криптовалюты в тестовой версии TON. Это позволяло разработчикам создавать приложения: можно создать и подписать транзакцию, создать аккаунт и получить на аккаунт Gram тестовой сети, а также написать свой смарт-контракт.

Но на этом этапе было невозможно оценить потенциальную скорость транзакций, способен ли блокчейн к масштабированию, надежно ли работает подтверждение блоков в блокчейне – оценивать работоспособность блокчейн-сети из одной ноды не имеет смысла, указывает партнер QIWI Blockchain Technologies Константин Кольцов. После начала публичного тестирования код ноды позволит больше понять, как работают внутренние и внешние сервисы, а код валидатора раскроет детали консенсуса, сборки и подтверждения новых блоков, говорит Кольцов.

Выпустив «Легкого клиента», команда TON подталкивала разработчиков изучить новую экосистему смарт-контрактов, а ожидаемый публичный релиз тестовой сети позволит проверить работу в действии с реальными нодами блокчейна, практически в «боевых» условиях, считает руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский оставил запрос «Ведомостей» без ответа.