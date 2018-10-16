Блокчейн-платформа Telegram в тестовом режиме будет запущена уже осенью

Для разработки этого проекта мессенджер Павла Дурова привлек в начале года от инвесторов $1,7 млрд

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Под создание собственной блокчейн-платформы Telegram привлек в начале года у инвесторов $1,7 млрд SOPA / Gettyimages / Gettyimages

О ходе разработки блокчейна Telegram Open Network (TON) Telegram сообщил инвесторам в специальной рассылке в начале сентября. «Ведомости» ознакомились с документом. Его подлинность подтвердили два получивших рассылку Telegram инвестора.

TON – это новая блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. Именно под нее Telegram привлек в начале года $1,7 млрд от инвесторов. Тогда команда Telegram обещала, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. Использоваться в системе будет криптовалюта Gram. А пользователям Telegram был обещан интегрированный с приложениями Telegram кошелек, который должен стать самым распространенным криптокошельком в мире.