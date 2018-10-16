Технологии / Интернет и digital

Блокчейн-платформа Telegram в тестовом режиме будет запущена уже осенью

Для разработки этого проекта мессенджер Павла Дурова привлек в начале года от инвесторов $1,7 млрд
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

О ходе разработки блокчейна Telegram Open Network (TON) Telegram сообщил инвесторам в специальной рассылке в начале сентября. «Ведомости» ознакомились с документом. Его подлинность подтвердили два получивших рассылку Telegram инвестора.

TON – это новая блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. Именно под нее Telegram привлек в начале года $1,7 млрд от инвесторов. Тогда команда Telegram обещала, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. Использоваться в системе будет криптовалюта Gram. А пользователям Telegram был обещан интегрированный с приложениями Telegram кошелек, который должен стать самым распространенным криптокошельком в мире.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике