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В России начались продажи нового iPhone

Apple начала продавать в России три новых модели iPhone: 11, 11 Pro и Max Pro, свидетельствуют данные сайта компании. Предзаказ на них был доступен несколько дней – с 18 сентября.

Цены на iPhone 11 начинаются с 59 900 руб. Гаджет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и красном цветах. Цены на iPhone 11 Pro и Pro Max – от 89 990 руб. Они будут доступны в темно-зеленом, серебристом, золотом цветах, а также в цвете «серый космос».

После презентации новых iPhone Apple снизила цены на старые модели в России. Подешевели iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone XR.

Новые iPhone Apple представила 10 сентября. Кроме того, на презентации компания показала новую серию умных часов Apple Watch, седьмое поколение iPad и новые сервисы.