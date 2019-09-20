«В контакте» и «Эксмо» заключили мировое соглашение по спору об авторских правах

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Песков: Кремль не имеет отношения к задержанию якутского шамана

Кремль не имеет никакого отношения к задержанию якутского шамана Александра Габышева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы не знаем, как его задерживали, кто его задерживал, мы не имеем к этому никакого отношения», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, не удивляет ли Кремль такое внимание к этому человеку.

Габышев, называющий себя шаманом, в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». С начала похода он прошел около 3000 км из 8000. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года.

В ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Республиканское управление МВД сообщило, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. В чем именно подозревается задержанный, не уточняется.

На следующий день Минздрав Якутии сообщил, что Габышева направили в республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу, однако медицинское учреждение не подтвердило информацию о госпитализации шамана. Позднее Габышев в телефонном разговоре с родственниками сообщил, что находится у своей сестры в Якутске и что его подозревают в экстремизме и призывах к свержению власти.