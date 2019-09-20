Новости
Технологии
Новости

«В контакте» и «Эксмо» заключили мировое соглашение по спору об авторских правах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Социальная сеть «В контакте» и издательство «Эксмо» заключили мировое соглашение по иску об авторских правах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе соцсети. Представитель издательской группы «Эксмо-АСТ» подтвердил информацию о заключении мирового соглашения.

Стороны отказались раскрыть условия соглашения. «В контакте» лишь отметила, что сейчас ограничивает распространение нелицензионных копий аудиокниг с помощью технологии цифрового акустического отпечатка. Кроме того, издательство и соцсеть усилили сотрудничество в сфере защиты интеллектуальных прав.

«Эксмо» в апреле подало иск к «В контакте» о защите авторских прав. Предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня, которая распространялась в соцсети. Представитель Ассоциации по защите прав в интернете говорил, что «Эксмо» не планирует добиваться блокировки «В контакте», а намерено потребовать денежного штрафа.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Песков: Кремль не имеет отношения к задержанию якутского шамана

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кремль не имеет никакого отношения к задержанию якутского шамана Александра Габышева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы не знаем, как его задерживали, кто его задерживал, мы не имеем к этому никакого отношения», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, не удивляет ли Кремль такое внимание к этому человеку.

Габышев, называющий себя шаманом, в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». С начала похода он прошел около 3000 км из 8000. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года.

В ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Республиканское управление МВД сообщило, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. В чем именно подозревается задержанный, не уточняется.

На следующий день Минздрав Якутии сообщил, что Габышева направили в республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу, однако медицинское учреждение не подтвердило информацию о госпитализации шамана. Позднее Габышев в телефонном разговоре с родственниками сообщил, что находится у своей сестры в Якутске и что его подозревают в экстремизме и призывах к свержению власти.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Кремль прокомментировал заявление США о плане преодоления ПВО Калининграда

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Безопасность всех регионов России, включая Калининград, обеспечена на должном уровне. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление США о том, что у них есть план преодоления системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда.

Ранее командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харригян заявил, что у Пентагона есть план, позволяющий преодолеть ПВО в Калининграде. Он не стал раскрывать его детали. По словам Харригяна, США готовы своевременно и эффективно ответить в случае российской агрессии со стороны Калининграда.

Минобороны России назвало легкомысленным заявление Харригяна. Ведомство подчеркнуло, что Калининград надежно защищен от любых агрессивных планов, которые разрабатывают в Европе «залетные» американские генералы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Белоруссия и Евросоюз упростят визовый режим

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил подписать соглашение с Европейским союзом об упрощении выдачи виз. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз, передает «Белта». По его словам, это было непростое решение, и президент его принял, «понимая высокую значимость мобильности для граждан».

Соглашение предусматривает снижение стоимости шенгена с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней или до 30 дней, если понадобится дополнительная проверка.

Теперь соглашение должно ратифицировать Национальное собрание Белоруссии и одобрить Европейский парламент. После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур оно начнет действовать, пояснил Глаз.

В мае 2017 г. Евросоюз отменил визы для граждан Украины. Они могут въезжать в страны Шенгенской зоны, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Заместителем предправления «Траста» стал бывший топ-менеджер «Сбербанк капитала»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Заместителем президента – председателя правления банка непрофильных активов «Траст» стал выходец из «Сбербанк капитала» и «Роскосмоса» Дмитрий Беленов, говорится в сообщении банка. Беленов будет курировать в банке блоки «финансы» и «риски», а также службу внутреннего аудита и внутреннего контроля.

В правление «Траста» входят еще четыре человека: президент – председатель правления Александр Соколов, его первый заместитель, главный исполнительный директор Михаил Хабаров, члены правления Сергей Сучков и Филипп Лерман.

Беленов родился в январе 1971 г. В 1992 г. он окончил экономический факультет Воронежского государственного университета. С 2008 по 2018 г. работал заместителем гендиректора, членом совета директоров «Сбербанк капитала», а также членом комитета по проблемным активам в центральном аппарате Сбербанка. В последний год работал заместителем гендиректора, главного финансового директора, членом правления «Роскосмоса».

ЦБ создал на базе «Траста» банк непрофильных активов в апреле 2018 г. На его баланс были переведены непрофильные активы банков, санируемых через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Речь идет об активах «Открытия», Бинбанка, «Рост банка» и АвтоВАЗбанка, а также Промсвязьбанка. К концу I квартала 2019 г. активы «Траста» превышали 2 трлн руб. В течение пяти лет регулятор рассчитывает вернуть 1 трлн руб. непрофильных активов банков, санируемых через ФКБС, говорил в мае зампред ЦБ Василий Поздышев.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников. Методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс» по заказу Тинькофф банка. Сервис тестируют более десяти розничных банков, рассказал РБК гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Участие в проекте подтвердили Тинькофф банк, ВТБ и «Ренессанс кредит».

Разработанная «Эквифаксом» система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека. Банки направляют бюро информацию о потенциальном заемщике и его поручителях. «Эквифакс» ищет совпадения по своей базе, которая содержит сведения о почти 60 млн граждан. Полученный результат может повлиять на итоговый кредитный рейтинг заемщика в зависимости от того, допускал ли кто-то из его родственников просрочку и в каком объеме.

В Тинькофф банке и ВТБ считают, что эта методика может быть полезной при оценке клиентов, о которых банки знают немного, например, если у них нет кредитной истории. Оценка ближайшего окружения потенциального заемщика может свидетельствовать о внешних факторах, влияющих на его финансовое положение, добавили в пресс-службе Альфа-банка.

У системы есть свои недостатки, признаются в «Эквифаксе». Она может посчитать родственниками бывших супругов, если у них осталась общая фамилия, или, наоборот, не распознать мужа и жену с разными фамилиями. Гендиректор Объединенного кредитного бюро Николай Мясников предположил, что основным риском может стать отказ в кредите клиенту при наличии у него неблагонадежных родственников.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

СК передал Росгвардии жалобу девушки, которую при задержании ударил полицейский

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет передал в Росгвардию заявление Дарьи Сосновской, которая пожаловалась, что при задержании на акции протеста ее ударил в живот полицейский. Об этом «Медузе» сообщила адвокат Татьяна Молоканова.

Материалы направлены для проведения служебной проверки. Почему служебная проверка в связи с жалобой на полицейского будет проводиться в Росгвардии, не уточняется.

Полицейские задержали Сосновскую 10 августа в центре Москвы после митинга на проспекте Сахарова. Ее задержание попало на видео: на нем видно, как полицейский бьет ее в живот. Сосновская также получила удар по голове. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Сосновская обратилась в Следственный комитет с жалобой на действия полицейских. МВД начало служебную проверку по факту избиения девушки.

Политика
Новости

Якутского шамана, который шел «изгонять Путина», отправили в психбольницу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Шаман Александр Габышев, задержанный в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Габышева ждет психиатрическая диагностика, которая «основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни». «В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Габышев был задержан 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области, когда пешком шел в Москву ради «обряда изгнания Путина». Издание Znak.com уточняло, что в задержании шамана участвовали полицейские, приехавшие на двух автобусах. Один из источников отмечал, что в отношении Габышева может быть возбуждено дело по ст. 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества»).

Якутский шаман полгода шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 г., по его собственному утверждению, намерен изгнать президента Владимира Путина. По его мнению, президент является «порождением темных сил», с которым может справиться только шаман. За более чем 2000 км пути Габышев поговорил с сотнями водителей, он публиковал видео этих разговоров в интернете. Некоторые из его попутчиков были задержаны. Жители Улан-Удэ, вышедшие на стихийные митинги после выборов мэра в Улан-Удэ, требовали также освободить их.

Выбор редактора
Технологии
Новости

В России начались продажи нового iPhone

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple начала продавать в России три новых модели iPhone: 11, 11 Pro и Max Pro, свидетельствуют данные сайта компании. Предзаказ на них был доступен несколько дней – с 18 сентября.

Цены на iPhone 11 начинаются с 59 900 руб. Гаджет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и красном цветах. Цены на iPhone 11 Pro и Pro Max – от 89 990 руб. Они будут доступны в темно-зеленом, серебристом, золотом цветах, а также в цвете «серый космос».

После презентации новых iPhone Apple снизила цены на старые модели в России. Подешевели iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone XR.

Новые iPhone Apple представила 10 сентября. Кроме того, на презентации компания показала новую серию умных часов Apple Watch, седьмое поколение iPad и новые сервисы.

Политика
Новости

«РИА Новости» узнало об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли. По данным агентства, отказ связан с гражданством его супруги.

По словам источников, жена Маленченко Екатерина Дмитриева – уроженка России, но у нее есть американский паспорт. При этом должность, на которую претендовал космонавт, подразумевает допуск к конфиденциальной информации, пояснили собеседники агентства.

Информацию о трудностях с назначением Маленченко агентству подтвердил начальник ЦПК Павел Власов. Он добавил, что предприятие занимается этим вопросом уже год. Пока космонавта не утвердили, отметил Власов. Сам Маленченко пока не прокомментировал «РИА Новости» это сообщение.

На сайте ЦПК Маленченко значится как первый заместитель начальника центра. Сейчас он работает советником начальника ЦПК и при этом выполняет функции первого заместителя, уточняет агентство.

Технологии
Новости

ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такую систему могут начать использовать и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Российские банки начали собирать биометрические данные клиентов с 1 июля 2018 г. Пройдя идентификацию в системе, можно с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. В мае этого года ЦБ с «Ростелекомом» запустили региональную информационную кампанию, чтобы рассказать людям о принципах работы удаленной идентификации, а также показать им процедуру сбора биометрии и последующую верификацию клиента при удаленном обращении в банк.

По словам Зимина, в единой биометрической системе зарегистрировано более 30 000 образцов. На начало года их было всего около 3000. На протяжении последних двух-трех месяцев регулятор наблюдает трехкратный рост количества биометрических образцов, отметил собеседник издания.

По данным Центробанка на конец мая, биометрию принимали более 5000 отделений 139 банков.

Технологии
Новости

«Коммерсантъ» рассказал о мошеннической схеме в Facebook с «платформой для инвестиций»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В российском сегменте Facebook появилась реклама, в которой используется образ основателя Telegram Павла Дурова, с предложением заработка на криптовалютах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, пост, который продвигается под аккаунтом «Успешный инвестор», ведет на сайт, дизайн которого маскируется под РБК. На сайте есть публикация, выглядящая как расследование этого издания, и в нее встроены ссылки на сайт с видеороликом об «уникальной схеме» заработка и формой для регистрации на инвестиционной платформе Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. На этой платформе предлагается зарегистрироваться и заполнить форму, куда надо ввести личные данные, в частности адрес электронной почты и телефон. Зарегистрировавшись, пользователь сможет без усилий зарабатывать по 10 000–15 000 руб. в день, обещается на сайте.

Домен, на котором разместился фальшивый сайт, зарегистрирован 30 августа, свидетельствуют данные сервисов whois.

В Telegram и Facebook не ответили на запрос «Коммерсанта». Объявления, предлагающие «схемы быстрого обогащения», в Facebook официально запрещены.

В начале сентября 2018 г. Telegram сообщил инвесторам о разработке блокчейна Telegram Open Network (TON). Под нее был привлечены $1,7 млрд от инвесторов. Команда Telegram обещала, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. Использоваться в системе будет криптовалюта Gram. Пользователям Telegram был обещан интегрированный с приложениями Telegram кошелек, который должен стать самым распространенным криптокошельком в мире. Один из инвесторов говорил, что публичный тест TON планируется с 1 сентября 2019 г.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow