«В контакте» и «Эксмо» заключили мировое соглашение по спору об авторских правах
Социальная сеть «В контакте» и издательство «Эксмо» заключили мировое соглашение по иску об авторских правах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе соцсети. Представитель издательской группы «Эксмо-АСТ» подтвердил информацию о заключении мирового соглашения.
Стороны отказались раскрыть условия соглашения. «В контакте» лишь отметила, что сейчас ограничивает распространение нелицензионных копий аудиокниг с помощью технологии цифрового акустического отпечатка. Кроме того, издательство и соцсеть усилили сотрудничество в сфере защиты интеллектуальных прав.
«Эксмо» в апреле подало иск к «В контакте» о защите авторских прав. Предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня, которая распространялась в соцсети. Представитель Ассоциации по защите прав в интернете говорил, что «Эксмо» не планирует добиваться блокировки «В контакте», а намерено потребовать денежного штрафа.