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В России возник дефицит самых дорогих моделей новых iPhone

В России в короткий срок практически полностью раскупили первую партию iPhone нового поколения, следующая партия устройств будет поставлена уже в октябре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли. На складе российского интернет-магазина Apple отсутствуют модели iPhone 11 Pro и Pro Max, их отправка заказчику возможна только через несколько недель, пишет газета со ссылкой на представителя компании. В такие же сроки Apple готова поставить iPhone 11 фиолетового цвета. Однако модель в зеленом цвете придется ждать три-четыре недели.

Информацию о том, что отдельные модели iPhone сейчас в дефиците, изданию также подтвердили реселлеры Apple. «Из-за высокого спроса на старте продаж некоторые модели в отдельных городах могут быть временно недоступны», – заявила представитель «М.видео – Эльдорадо» Валерия Андреева. По ее словам, в первые дни спрос в магазинах группы в 4 раза превышал продажи iPhone XS. Сейчас дефицит наблюдается только по моделям с большими объемами памяти, в том числе iPhone Pro и Pro Max 256 Гб и 512 Гб новых расцветок, заявили в «Вымпелкоме». По другим моделям дефицита нет, отметили в сети. Спрос на iPhone 11 Pro оказался выше прогнозируемого, первыми раскупили модели на 512 Гб, заявил пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов. «В нашей розничной сети почти вся первая партия уже реализована», – сказал он, добавив, что компания ожидает поставки следующей партии в ближайшее время.

В России предварительные заказы на iPhone нового поколения начали принимать 18–19 сентября. Их объем в несколько раз превысил показатели 2018 г., заявили «Коммерсанту» ритейлеры.

В России Apple начала продавать три новые модели iPhone 20 сентября. Стоимость iPhone 11 начинается от 59 900 руб. Устройство доступно в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и красном цветах. iPhone 11 Pro и Pro Max стоят от 89 990 руб. в зависимости от модификации. Их Apple выпускает в темно-зеленом, серебристом, золотом цветах, а также в цвете «серый космос».

В России начались продажи новых iPhone