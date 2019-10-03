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Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом. Положение об этом появилось в новом проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.», обратил внимание РБК.

Предложение Минфина – изменить российские законы так, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетные потери, подчеркивает министерство.

Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос РБК, когда ожидать конкретных законодательных инициатив. РБК запросил мнение у представительств ИТ-холдингов в России. Пресс-служба «Google Россия» воздержалась от комментариев.

В настоящее время технологические гиганты платят налог на прибыль по месту регистрации штаб-квартиры. Поэтому многие компании переносят штаб-квартиры в низконалоговые юрисдикции: Google, Facebook и Microsoft, в частности, зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль – 12,5%. Налог на прибыль в России платят только российские «дочки» транснациональных компаний.

В феврале тему налогов для Google и Facebook поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Сегодня что получается? Крупные компании – Google и Facebook – работают на территории европейских стран, они работают и в Словацкой Республике, и в России, притом налоги не платят… Обсуждение этого вопроса носит крайне актуальный характер», – подчеркивал он.

С 1 января 2017 г. в России был введен «налог на Google» – НДС, который бизнес платит с проданных людям в интернете игр, музыки, книг и т. д. За 2018 г. иностранцы выплатили 12 млрд руб. такого НДС – на 2,6 млрд руб. больше, чем в 2017 г.