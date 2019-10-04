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Google обнаружил уязвимость в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Ведомости
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Google нашел уязвимость в коде операционной системы Android, позволяющую злоумышленникам получать доступ к устройствам. Об этом сообщает IT-портал ZDNet.

По данным экспертов аналитической группы Google Project Zero, уязвимость затрагивает телефоны, использующие Android версии 8.x и выше. Среди них Pixel 2, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3, Moto Z3, Oreo LG phones, Samsung S7, S8, S9.

По данным портала, уязвимость позволяет получить контроль над устройствами пользователей или нарушить их работу. Ошибку обнаружили и устранили еще в 2017 г., однако исправление, скорее всего, не перенесли на новые версии системы.

В сентябре израильская компания Check Point рассказала газете «Коммерсантъ» об уязвимости смартфонов на Android в моменты обновления. По данным компании, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony. Наиболее уязвимы оказались некоторые смартфоны Samsung. Модели смартфонов в компании не уточнили.

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Политика
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В Ростове двух активистов приговорили к колонии строгого режима за митинг

Ведомости
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В Ростовском областном суде 4 октября завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 23-летнего Владислава Мордасова и 19-летних Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина. Все они признаны виновными в покушении на организацию массовых беспорядков, сообщается на сайте суда. Мордасов и Сидоров получили реальные сроки – 6 с половиной лет и 6 лет 7 месяцев колонии строгого режима соответственно. Шашмина приговорили к трем годам условно. Оглашение решения суда было встречено криками «Позор».

По данным суда, Мордасов, являясь сторонником экстремистской организации «Артподготовка», создал в интернете открытую группу «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» «с целью дестабилизации политической ситуации в стране и подбора соратников для проведения массовых беспорядков». Конечной целью этих беспорядков могло стать насильственное свержение власти, говорится в пресс-релизе. Сидоров по решению Мордасова стал администратором группы. Шашмин же «активно следил за публикуемыми в сообществе материалами, желая принять участие в массовых беспорядках», утверждает суд. Отмечается, что Сидоров и Шашмин так же, как и Мордасов, были сторонниками «Артподготовки».

Участники группы (не менее 200 человек) готовились к массовым беспорядкам, которые были запланированы на 5 ноября 2017 г., продолжил суд. Для акции Мордасов и Сидоров самостоятельно изготовили плакаты с надписями «Правительство в отставку», «Верните землю ростовским погорельцам» и приобрели громкоговоритель, отмечается в сообщении. В назначенный день протестующие (не более 10 человек) собрались у здания правительства Ростовской области, где и были задержаны.

Адвокат Мариэтта Арутюнян, представляющая интересы осужденных, намерена обжаловать приговоры. Об этом сообщил Telegram-канал «Правозащита Открытки».

Оппозиционное движение «Артподготовка» было создано саратовским блогером и политиком Вячеславом Мальцевым. Он на протяжении нескольких лет призывал своих сторонников по всей стране 5 ноября 2017 г. выйти в центры городов и оставаться там, пока президент Владимир Путин не уйдет в отставку. Во многих регионах в этот день проходили акции протеста. В Москве за нарушение общественного порядка тогда задержали более 300 человек, еще несколько десятков были задержаны в других городах России.

Сам Мальцев летом 2017 г. покинул Россию в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму. Сообщалось, что он находится во Франции. 10 октября того же года оппозиционер был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Массовые задержания в центре Москвы (5 ноября 2017 года)

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Экономика
Новости

Инфляция опустилась до 4% впервые с декабря 2018 года

Ведомости
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Годовая инфляция в сентябре опустилась до 4% после 4,3% в августе, свидетельствуют данные Росстата. Потребительские цены снижаются второй месяц подряд, месячная дефляция составила в сентябре 0,2%.

Продовольственные товары подешевели на 0,4% по отношению к августу. Значительное влияние на динамику цен оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Если ее не учитывать, цены на продовольственные товары выросли на 0,2%. Цены на непродовольственные товары также выросли на 0,2%, а на услуги – снизились на 0,2%.

Инфляция в декабре прошлого года достигла 4,3% и с тех пор не опускалась ниже этого показателя. Минэкономразвития прогнозирует, что из-за слабого роста реальных располагаемых доходов населения и слабого внутреннего спроса инфляция по итогам 2019 г. замедлится до 3,8%, а в следующем году опустится до 3%.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Власти Ирана пообещали освободить российскую журналистку

Ведомости
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Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Иране, в скором времени освободят, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел страны. По заявлению ведомства, россиянку задержали для «объяснений».

О задержании Юзик в столице Ирана 4 октября сообщил журналист Борис Войцеховский. По его словам, корреспондентке вменяли сотрудничество с израильскими спецслужбами, за которое ее могли приговорить к 10 годам тюрьмы. Дочь Юзик позже уточнила, что судебное разбирательство назначено на 5 октября.

Журналистка ранее несколько лет работала в Тегеране корреспондентом и 29 сентября снова приехала туда по частному приглашению. О целях визита Юзик не сообщалось. В аэропорту у нее изъяли паспорт, а позже прямо из гостиницы журналистку забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

В связи с задержанием Юзик российский МИД вызвал представителя посольства Ирана в Москве. Заместитель посла Ахмад Хейдариан после визита в ведомство отказался отвечать на вопросы журналистов.

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Технологии
Новости

Сбербанк начал принимать оплату за ЖКХ и услуги связи на кассах магазинов

Ведомости
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Сбербанк начал принимать платежи за коммунальные услуги, связь и интернет на кассах магазинов в малонаселенных и удаленных пунктах, говорится в сообщении банка. Сервис появится в первую очередь в тех сельских магазинах, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт.

Оплата будет приниматься с карт любого банка. Квитанции оплачиваются по штрихкоду или с помощью списка получателей, который есть в онлайн-кассе магазина. Клиенту в подтверждение факта оплаты выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка. Комиссия за прием платежа равна комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка, говорится в сообщении.

По словам вице-президента Сбербанка Игоря Мамонтова, новый проект позволит оказывать разнообразные финансовые услуги в удаленных населенных пунктах, даже если там нет офисов Сбербанка, и делать это в местах, которые люди уже и так посещают. Теперь жители, заходя в сельские магазины, смогут не только приобрести привычные товары, но и сделать платеж за ЖКХ и не только, сказал он.

В августе Сбербанк сообщал, что договорился более чем с 700 торговыми предприятиями в 76 регионах о снятии наличных без комиссии при оплате покупок на кассе. На магазинах, предоставляющих такую услугу, будет специальный указатель – наклейка с надписью «Здесь вы можете снять наличные». Кроме этого, Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассе магазинов сети «Вкусвилл» в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

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Технологии
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Евгений Пригожин возглавил совет новой медиагруппы с «хорошими новостями» о России

Ведомости
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Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром [президента Владимира] Путина», возглавил попечительский совет медиагруппы под названием «Патриот», свидетельствует информация на сайте медиагруппы. На это обратили внимание «Открытые медиа».

В группу вошли такие издания, как Федеральное агентство новостей (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости». Первые два из них находятся под санкциями США, введенными в декабре 2018 г. по обвинению во вмешательстве в выборы. Американский минфин связывал эти издания с компанией Пригожина – Concord Management and Consulting. Пригожин причастность к этим СМИ отрицал.

Адрес медиагруппы, указанный на ее сайте, – Приморский проспект, 78, в Санкт-Петербурге. По этому адресу находится жилой комплекс «Лахта Плаза», застройщик которого – Concord Management and Consulting.

«На фоне развития современных технологий и интернета растет количество СМИ, в том числе антироссийских, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране. В связи с этим Федеральное агентство новостей совместно с информационными агентствами «Политика сегодня», «Народные новости» и «Экономика сегодня» приняли решение о создании медиагруппы «Патриот», к которой уже присоединились», – говорится в заявлении о создании медиагруппы, размещенном на ее сайте. Цель организации – «максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны».

Руководитель медиагруппы – Николай Столярчук. Издание «Экономика сегодня» в своем сообщении о том, что оно вступило в медиагруппу, опубликовало видеообращение Столярчука, которое размещено на его странице во «В контакте». В видеообращении он зачитывает заявление медиагруппы, которое размещено на ее сайте. На странице Столярчука во «В контакте» указывается, что он – председатель координационного совета зарегистрированной партии «Молодая Россия». Это подтверждается информацией на сайте партии.

Пригожин и Concord Management находятся под санкциями США по обвинению во вмешательстве в выборы. Под санкциями находится и Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», которое связывают с Пригожиным.

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Бизнес
Новости

В правительстве опровергли передачу «Транснефти» контроля над пунктами приема нефти

Ведомости
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Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего топливно-энергетический комплекс, опроверг передачу «Транснефти» операционного контроля над всеми пунктами приема нефти, в том числе не принадлежащими компании. Ранее о принятии такого решения по итогам совещания у Козака по качеству нефти в системе «Транснефти» сообщила газета «Коммерсантъ». Поводом стало августовское обращение председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера к премьеру Дмитрию Медведеву с рядом инициатив на этот счет.

Шредер предлагал, в частности, допустить независимых экспертов, которые бы оценивали качество нефти на входе и выходе из трубы. «Транснефть» согласилась с этим предложением, но только если сами нефтяные компании стали бы оплачивать услуги таких экспертов.

По итогам совещания, которое прошло в четверг, 3 октября, газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство решило передать «Транснефти» операционный контроль над всеми пунктами приема нефти, в том числе не принадлежащими компании. Но представитель Козака это опровергает. «Решений о форме такого контроля на совещании в правительстве не принималось, тем более не было принято решений о переходе права собственности на пунктах приема нефти», – заявил он. По его словам, правительство действительно исходило из того, что «Транснефть» несет полную материальную ответственность перед нефтяниками за качество нефти в системе магистральных трубопроводов. Именно поэтому на совещании зафиксирована необходимость непосредственного участия «Транснефти» в контроле поступающей нефти на пунктах пропуска.

Вопрос о качестве нефти в системе «Транснефти» стал крайне актуален после того, как 19 апреля этого года в систему попали хлорсодержащие соединения. Из-за этого Беларусь, Польша, Украина и Венгрия отказались принимать российскую нефть и на месяц прекратили прокачку. В итоге после очистки трубопровода прокачка нефти в конце лета была возобновлена.

Представители «Транснефти» и «Роснефти» ситуацию не комментируют.

Политика
Новости

Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира

Ведомости
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Выступившая в ООН шведская школьница и экологическая активистка Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира, сообщается на сайте детской правозащитной организации KidsRights. Ранее детскую премию мира получала и пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай.

Вместе с Тунберг премию получила юная камерунская правозащитница Дивина Малум, которая основала движение Children for Peace в своей стране, чтобы повысить осведомленность детей об опасности вооруженных группировок. Церемония награждения пройдет 20 ноября в Гааге во Всемирный день ребенка.

Грете Тунберг 16 лет. В 2018 г. она стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме, отказываясь ходить в школу по пятницам, пока политики не прислушаются к ней и не начнут неукоснительно выполнять Парижское соглашение по климату. Постепенно акция Тунберг привлекла внимание других подростков, они начали протестовать вместе с ней. После публикаций СМИ о школьнице-экоактивистке в подобных акциях стали участвовать дети из других стран.

Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира. Тунберг выступила 23 сентября в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии. Она потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы. В Нью-Йорк Тунберг приплыла из Европы на парусной яхте. Она отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду. Ее выступление вызвало большой резонанс.

Президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением Тунберг в ООН. По мнению Путина, Грету кто-то «использует в своих интересах», что достойно осуждения. Он также предположил, что ей не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен».

Как Грета Тунберг прошла путь от «девочки-невидимки» до самой известной экоактивистки

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Финансы
Новости

Развлекательные каналы смогут получать помощь из бюджета

Ведомости
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Минкомсвязи подготовило правки в закон о СМИ, которые позволят развлекательным телеканалам второго мультиплекса получать субсидии из бюджета на вещание в небольших населенных пунктах. Сейчас такую помощь получают только каналы первого мультиплекса. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов. Первым на это обратил внимание РБК.

Изменения позволят вдвое увеличить количество обязательных общедоступных телеканалов, которые на безвозмездной основе распространяют кабельные и спутниковые операторы по всей России. При переводе распространения телесигнала в России с аналогового на цифровой формат правительство сформировало два пакета каналов по десять в каждом. Каждый такой пакет или мультиплекс распространяется на собственной частоте. Все каналы мультиплексов обязательны для распространения не только в эфире, но и кабельными операторами.

В первый мультиплекс входят: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Во второй мультиплекс, доступный практически всему населению страны, входят СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас».

Каналы первого мультиплекса получают субсидии из федерального бюджета на вещание в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек. У каналов второго мультиплекса такой господдержки нет. Для них такое вещание убыточно, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Ранее Минкомсвязи сообщало, что вещание в «цифре» для десяти телеканалов второго мультиплекса обходится примерно в 13 млрд руб., или 1,3 млрд руб. для каждого. Такую сумму они ежегодно должны платить Российской телевизионной и радиовещательной сети. До перехода на «цифру» стоимость распространения аналогового вещания не превышала 500 млн руб.

«Речь идет о выравнивании условий вещателей первого и второго мультиплексов», – заявил «Ведомостям» федеральный чиновник, пояснив, что в подготовленных Минкомсвязи поправках в закон «О СМИ» речь идет о компенсации затрат на вещание «в цифре» каналам второго мультиплекса в городах с населением менее 100 000 человек. Объем субсидий на эти цели, по словам собеседника «Ведомостей», может составить около 13 млрд руб. в год. По данным источника РБК, поправки должны быть подготовлены, внесены в Госдуму и приняты этой осенью.

Политика
Новости

МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране

Ведомости
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МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщила в своем Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

О задержании Юзик в столице Ирана сообщил в Facebook журналист Борис Войцеховский. По его словам, ей вменяют сотрудничество с израильскими спецслужбами. Журналистке грозит до 10 лет тюрьмы. Дочь Юзик через аккаунт матери в Facebook уточнила, что судебное разбирательство назначено на 5 октября.

Войцеховский рассказал, что несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом и на днях снова приехала туда по приглашению. В аэропорту у нее изъяли паспорт, пообещав вернуть его на вылете из страны. Позже журналистку прямо из гостиницы забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции, уточнил он.

Пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко отметил, что Юзик прибыла в Иран по частному приглашению 29 сентября, передает «РИА Новости».

В 2016 г. Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии «Парнас» в качестве руководителя региональной группы по Северному Кавказу.

Политика
Новости

Защита заместителя гендиректора «Аэрофлота» обжаловала его арест

Ведомости
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Защита заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова обжаловала его арест. Об этом сообщил его адвокат Андрей Гривцов, передает РАПСИ.

Александров был арестован 2 октября. Он просил суд выбрать ему меру пресечения, не связанную с арестом.

Ранее 4 октября Telegram-канал Mash писал, что Александров отказался от сделки со следствием: ему якобы предлагали в обмен на домашний арест дать показания на «предполагаемых подельников, в том числе на своего начальника [гендиректора "Аэрофлота"] Виталия Савельева». Гривцов назвал эту информацию сплетнями, которые, по его мнению, распространяются «специально, чтобы просто подавить всех лиц, приписанных в соучастники, и склонить их к возможному самооговору, потому что других способов доказать то, чего не было, я не вижу в таком деле».

Александров – фигурант дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Его задержали в ночь на 2 октября, а перед этим – вечером 1 октября – в главном офисе «Аэрофлота» прошли обыски и выемки документов. Он свою вину не признает.

По версии следствия, замгендиректора заключал контракты по юридическим услугам со сторонними компаниями, хотя в распоряжении «Аэрофлота» было несколько десятков штатных юристов. Ущерб оценивается в 250 млн руб.

Политика
Новости

Патрушев рассказал о предотвращении терактов в Воронеже, Владимире и Тамбове

Ведомости
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С начала года силовики предотвратили четыре теракта на территории Центрального федерального округа – в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Туле, его слова приводит «РИА Новости».

За этот период в ЦФО были задержаны 152 человека, причастные к террористической деятельности, уточнил Патрушев.

Патрушева обеспокоил рост вовлеченности в террористическую деятельность мигрантов. «Особую опасность представляет экспансия на российскую территорию посредством миграции законспирированных ячеек международных экстремистских и террористических организаций», – сообщил он. За прошлый год силовики остановили в ЦФО 15 каналов незаконной миграции и возбудили 186 уголовных дел коррупционной направленности, связанных с незаконной миграцией.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что руководителям регионов, входящих в состав ЦФО, необходимо найти деньги на защиту от террора мест, где проводятся массовые мероприятия. «Анализ всех выявленных нарушений свидетельствует об отсутствии со стороны правообладателей мест массового пребывания людей должного контроля за выполнением мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности», – заключил он.

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