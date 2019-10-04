Google обнаружил уязвимость в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Политика

Новости

В Ростове двух активистов приговорили к колонии строгого режима за митинг

В Ростовском областном суде 4 октября завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 23-летнего Владислава Мордасова и 19-летних Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина. Все они признаны виновными в покушении на организацию массовых беспорядков, сообщается на сайте суда. Мордасов и Сидоров получили реальные сроки – 6 с половиной лет и 6 лет 7 месяцев колонии строгого режима соответственно. Шашмина приговорили к трем годам условно. Оглашение решения суда было встречено криками «Позор».

По данным суда, Мордасов, являясь сторонником экстремистской организации «Артподготовка», создал в интернете открытую группу «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» «с целью дестабилизации политической ситуации в стране и подбора соратников для проведения массовых беспорядков». Конечной целью этих беспорядков могло стать насильственное свержение власти, говорится в пресс-релизе. Сидоров по решению Мордасова стал администратором группы. Шашмин же «активно следил за публикуемыми в сообществе материалами, желая принять участие в массовых беспорядках», утверждает суд. Отмечается, что Сидоров и Шашмин так же, как и Мордасов, были сторонниками «Артподготовки».

Участники группы (не менее 200 человек) готовились к массовым беспорядкам, которые были запланированы на 5 ноября 2017 г., продолжил суд. Для акции Мордасов и Сидоров самостоятельно изготовили плакаты с надписями «Правительство в отставку», «Верните землю ростовским погорельцам» и приобрели громкоговоритель, отмечается в сообщении. В назначенный день протестующие (не более 10 человек) собрались у здания правительства Ростовской области, где и были задержаны.

Адвокат Мариэтта Арутюнян, представляющая интересы осужденных, намерена обжаловать приговоры. Об этом сообщил Telegram-канал «Правозащита Открытки».

Оппозиционное движение «Артподготовка» было создано саратовским блогером и политиком Вячеславом Мальцевым. Он на протяжении нескольких лет призывал своих сторонников по всей стране 5 ноября 2017 г. выйти в центры городов и оставаться там, пока президент Владимир Путин не уйдет в отставку. Во многих регионах в этот день проходили акции протеста. В Москве за нарушение общественного порядка тогда задержали более 300 человек, еще несколько десятков были задержаны в других городах России.

Сам Мальцев летом 2017 г. покинул Россию в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму. Сообщалось, что он находится во Франции. 10 октября того же года оппозиционер был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Массовые задержания в центре Москвы (5 ноября 2017 года)