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Суд обязал радио «Говорит Москва» опровергнуть слова Доренко о Запашном

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Большого Московского цирка к радиостанции «Говорит Москва», обязав редакцию опровергнуть слова бывшего главного редактора Сергея Доренко о жестоком обращении Эдгара Запашного с животными. Об этом сообщило «РИА Новости» из зала суда. Также радиостанция должна удалить два фрагмента из программы со своего сайта. Материальные требования истца суд отклонил – цирк требовал взыскать с редакции 10 млн руб.

В декабре 2018 г. Доренко в эфире своей программы «Подъем» на радиостанции «Говорит Москва» назвал гендиректора Большого Московского цирка Эдгара Запашного звереубийцей, его коллег – живодерами-садистами, а цирк – пыточной. Журналист также рассказал, что ему показали видео «обдолбанного медикаментами» тигра.

После этого эфира Запашный заявил, что зрители начали отказываться от уже купленных билетов. Он оценил убытки от слов Доренко в 13 млн руб. и обратился в суд. После смерти главреда «Говорит Москва» директор цирка не отказался от иска к радиостанции, но снизил сумму требований до 10 млн руб.

Доренко умер вечером 9 мая после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Журналист почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты. Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014-м. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

Мотопробег в память о Сергее Доренко